Michael Skuppin ist als „Landsknecht Kunz“ am Sonntag, 14. August, in den Zügen der Moorbahn zwischen Aulendorf, Bad Waldsee und Bad Wurzach zu Gast. Eine unterhaltsame Fahrt mit vielen spannenden Geschichten und mitreißenden Liedern ist angesagt, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. Zur Mitfahrt gelten alle regulären Tarifangebote – auch das Neun-Euro-Ticket.