Landschaftsschützer fordern Windkraft-Diskussion im Bad Wurzacher Gemeinderat

Einen „dringenden Appell“ zum Thema Windkraft richtet die Bürgerinitiative (BI) Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu in einem offenen Brief an Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer sowie an die Stadträtinnen und Stadträte.

Das Thema Windkraft sollte in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates behandelt werden, bittet die BI in dem Schreiben, das von Joachim Schodlok, Reinhold Mall und Gerhard Reischmann unterzeichnet ist. In dieser Sitzung sollen mehrere Fragen der BI zur Windkraftplanung im Gemeindegebiet beantwortet werden.

Vorhaben in der Umgebung

Schodlok, Mall und Reischmann sehen dies als dringlich an, würden doch „die Planungen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ... konkret“. Verwiesen wird auf Vorhaben in Aitrach (Pfänders), in Bad Waldsee (Röschenwald) und in Leutkirch (Ottmannshofen). Dabei glaubt die BI ein einheitliches Muster entdeckt zu haben, lässt sich aus dem Brief schlussfolgern: „Wie immer wird lange im Stillen geplant; dann treten die Investoren mit Maximalforderungen an die Öffentlichkeit, um schlussendlich ,großmütig’ auf einige Extremplanungen zu verzichten.“

Windkraft passe aber nicht nach Bad Wurzach, heben die Landschaftsschützer hervor. Sie registrieren zwar einen regionalplanerischen Konsens dahingehend, dass das europadiplomierte Naturschutzgebiet „Wurzacher Ried“ und sein unmittelbares Umfeld kein Standort für Windkraftanlagen (WKA) sein können. „Dennoch gibt es in unserer sehr großen Flächengemeinde durchaus Winkel und Ecken, die sich vordergründig für die Dislozierung (auf Deutsch: Verteilung, d.Red.) von WKA zu eignen scheinen.“

„Abstände zu gering“

Möglich sei dies durch den – für die BI viel zu geringen – Mindestabstand von 700 Metern zwischen WKA und geschlossenen Ortschaften, für kleine Weiler und Einödhöfe sind laut BI sogar nur 450 Meter vorgeschrieben. Die BI zitiert in ihrem Offenen Brief aber auch Landes-Umweltminister Franz Untersteller mit den Worten: „Die Kommunen haben aber die Möglichkeit, im Einzelfall nach oben oder nach unten abzuweichen.“ Die Kommune habe also eine örtliche Planungshoheit, stellt die BI fest.

„Aber es fehlt auch an der gesellschaftlichen Akzeptanz“, schreibt sie weiter: „Wir haben beobachtet, welcher Riss durch die Stadtgemeinde Bad Waldsee und insbesondere durch die Teilgemeinde Haisterkirch gegangen ist, als Pläne zum Bau von WKA auf dem Moränenzug westlich von Haisterkirch bekannt wurden.“

Die Fragen der BI

Mit mehreren Fragen richtet sich die BI daher nun an Bürgermeisterin und Gemeinderat und bittet darum, „die Thematik baldmöglichst auf die Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung zu nehmen“.

Folgende Fragen stellt sie in ihrem Brief:

Wie ist der Stand der Windkraftplanung auf dem Gemeindegebiet, konkret: auf dem Ziegelberg, bei Humberg, im Bereich Hauerz-Seibranz-Gospoldshofen, im Mangenwald?

Wie steht die Kurstadt zum optischen Landschaftsschutz beim europadiplomierten Wurzacher Ried und beim Arnacher Becken, das eine geomorphologische Besonderheit darstellt?

Wird die Stadt die Untersteller-Öffnungsklausel dazu nutzen, um Bauanträge für den extremen Nahbereich abzulehnen oder, falls nicht zuständig, als Träger öffentlicher Belange (TÖB) eine entsprechende Stellungnahme abzugeben?

Was halten Sie mit Blick auf die langfristige Sicherung des Bad-Wurzach-Tourismus von einem Windkraft-Beschluss des Gemeinderates, in dem Schutzziele für das Wurzacher Ried, das Arnacher Becken, für den Rotmilan-Besatz im Herrgottser Ried und für die Menschen in den Streusiedlungen formuliert werden?

Am kommenden Montag, 22. Februar, findet die nächste Gemeinderatssitzung statt (18 Uhr, Kursaal). Das Thema in Gänze wird dann sicherlich nicht umfangreich debattiert werden; möglich ist aber, dass sich Scherer im „Bericht der Bürgermeisterin“ dazu äußert oder es im Punkt „Verschiedenes“ angesprochen wird.