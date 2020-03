Landmaschinenmechaniker besichtigen die Glasfabrik

Bei der Innungsversammlung der oberschwäbischen Landmaschinenmechaniker in Bad Wurzach Obermeister Manfred Birnbaum in seinem Jahresbericht auf die guten Ausbildungszahlen, den zweitägigen Innungsausflug ins Altmühltal, die ÜBA-Kurse und die Ausbildungswerbung ein. Ds berichtet die Innung.

Auf der „Ravensburger Bildungsmesse“ und den „Handwerker-Games“ mussten die Schüler unter Zeitmessung den defekten Schlauch eines Schubkarrenrads ersetzen. Der Rekord lag 2019 bei nur 1:36 Minuten. „So werden die Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen von morgen gefunden“, kommentiert dies die Innung in ihrem Bericht.

Der Geschäftsführer der Ravensburger Kreishandwerkerschaft, Franz Moosherr, thematisierte die Azubi-Offensive der Kreishandwerkerschaft im Detail. Die „Handwerker-Games“ und die „Ravensburger Bildungsmesse“ werden nun auch von der Ausbildungsmesse in Wangen ergänzt. Bei seinen weiteren Ausführungen legte Moosherr den Anwesenden außerdem die gemeinsam mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben organisierte Veranstaltung „Chancen und Risiken der Digitalisierung für das Handwerk“ ans Herz, die am 20. März in Leutkirch stattfindet. Unter dem Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ wurden Manuel Müller vom Ausbildungsbetrieb Alfred Bodenmüller in Reinstetten als 1. Kammer- und 3. Landessieger 2019 sowie Maximilian Fischer vom Ausbildungsbetrieb Dudik aus Allmannsweiler als 3. Kammersieger geehrt. Den „Silbernen Meisterbrief“ konnte Obermeister Birnbaum feierlich an Erwin Bentele, Franz Binder und Georg Deuringer überreichen. Zwei Fachvorträge rundeten die Versammlung ab.

Vor ihrer Versammlung hatten die Teilnehmer das Bad Wurzacher Werk der Verallia Deutschland AG besichtigt. Nach einer kurzen Präsentation der Firmengeschichte mit Fakten rund um die Glasproduktion ging es mit Helm, Schutzbrille und weißem Kittel in die Produktionshallen.

Auf dem Weg dorthin konnten bereits Rohstoffe wie Sand und riesige Mengen Altglas bestaunt werden. Mit einem Anteil von rund 70 Prozent ist Altglas der Hauptrohstoff für die Produktion der täglich mehr als zwei Millionen Flaschen und Gläser, die von der Verallia Deutschland AG täglich an diesem Standort hergestellt werden. Pro Jahr werden in der betriebseigenen Glasaufbereitungsanlage etwa 200 000 Tonnen Altglas sortiert und aufbereitet. Hierbei spielt neben der Farbreinheit des recycelten Glases auch die Beseitigung von Fremdstoffen wie Metall, Alu, Steinen und auch Müll eine entscheidende Rolle.

In Schmelzwannen des Werks I wird das Altglas mit weiteren Rohstoffen wie Sand, Soda, Kalk und Feldspat bei 1590 Grad Celsius zum Schmelzen gebracht. Bei diesem Herstellungsprozess fallen rund 1150 Grad heiße Glastropfen aus der Schmelzwanne in die jeweilige Fertigungsform. Die glühenden Flaschen werden anschließend automatisch auf das Fertigungsband befördert. Mit dieser Anlage können bis zu 500 Flaschen pro Minute gefertigt werden. Im Werk II konnten die Besucher an der Linie 6 etwa 820 Grad heiße Mineralwasserflaschen auf deren Weg durch die Fabrik begleiten.