Landjugend Unterschwarzach feiert seinen Ball

Auch in diesem Jahr starteten die Macher des Balles – business as usual – wie immer: Der Countdown für den Start des schon liebgewordenen Filmintros wurde angezählt. Dessen beherrschendes Thema war zum einen der in der letzten Zeit in großen Mengen gefallene Schnee, zum anderen aber auch der nächste Bauabschnitt des Baugebietes am Schmidsberg.

Ziemlich rund ging es beim ersten Sketch im Bauhof in Usa: der eine kommt erst gar nicht zur Schneeräumschicht, weil er eingeschneit ist (zuständig fürs Räumen daheim: er selbst), die anderen wissen gar nichts mit dem bereitstehenden Gerät anzufangen „Des Schild isch 40 Johr alt, hot no koin Kratzer und no koin Schnee gseha!“ oder selbiges ist noch nicht auf Winterdienst umgestellt: statt Salzstreuer ist noch der Kreiselmäher installiert...

Sehr wohl bereit waren danach allerdings die Gardemädchen für ihren ersten von zwei Auftritten an diesem Ballabend, ehe sich zwei wirklich verrückte junge Damen in ein „Ganzkörperkondom“ zwängen mussten, hatten sie doch bei „Rent-a-Spacecar“ eine Fahrt zum Mond gebucht. Die Sorgen, das Ziel zu verfehlen, der beiden Blondinen Larissa und Rebecca erwiesen sich als unbegründet: „Was ist wenn Halbmond ist?“ Da durften natürlich Chauvi- und Blondinenwitze nicht ausbleiben: „Woran erkennt man, dass eine Frau im Weltall war? Antwort: Weil der Große Wagen kaputt ist!“

Rund um den Schmidberg (Baugebiet In der Klemme, Knetzenweiler 2032) treibt ein Immobilienhai sein Unwesen, passend mit der Titelmelodie des „Weißen Hai“ eingeführt. Dieser versucht schon mal mit dubiosen Auswahlkriterien „Ein Liter Most auf Ex und ohne versch... Hosen“ (wobei er übrigens im Selbstversuch scheitert) die Grundstücke an Mann oder Frau zu bringen.

Natürlich bekam auch die missglückte Center-Parcs-Eröffnung beim Landjugendball Usa sein Fett weg. Zwei wackere Handwerker versuchen zu retten was zu retten ist, nach dem bei ihrer Überprüfung eines der Häuser beim Öffnen der Kühlschranktüre das Deckenlicht erstrahlt und aus der (stromführenden) Steckdose sich ein Wasserstrahl ins Wohnzimmer ergießt. „32 Ampere und Gardena“ lautet ihr Fazit bei der Ursachenforschung und konfiszieren das Beweisstück. „Nix wie weg“, denken sie, nachdem sie beim Schließen der Türe feststellen, dass ihre letzte Aufgabe, das Aufhängen eines Schrankes grandios gescheitert ist, denn eigentlich ist ja schon Feierabend.

Die Mädels der Landjugend zeigten bei ihrem „Boxertanz“ außergewöhnliche Kämpferqualitäten, während die Jungs als LJG Usa Boys kurz vor der Veröffentlichung ihrer ersten CD stehen, wobei sie noch ein wenig an der Technik Feilen müssen, wie sie beim Filmintro zeigten, wo die Datenmenge nach dem „Brennen“ noch etwas zu hoch war. Mit einem sportlichen Kraftakt beim großen Finale endete das Programm: alle Beteiligten wiegten sich auf dem Bauch liegend, Hände an den Unterschenkeln zur Finalmusik.

Bereits während des rasch vollzogenen Bühnenabbaues betraten Jiggle an the Hairstylers, die wie an den vielen Pettycoats und 1960er-Jahre-Anzügen zu erkennen war, auch einige Fanclubs aktiviert hatten, die Bühne um mit ihren Rock-’n’-Roll-Klassikern für beste Partystimmung zu sorgen.