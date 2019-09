Landjugend blickt auf einen unvergesslichen Abend zurück

„Es war einmal im Jahre 1949.“ So hat Stefan Koch den Festabend zum 70-Jahr-Jubiläum der Landjugend Bad Wurzach-Gospoldshofen im Dorfstadel Ziegelbach eröffnet. Der ehemalige Vorsitzende führte fortan die etwa 170 ehemaligen Mitglieder als Erzähler verschiedenster Geschichten durch den Abend, berichtet die Landjugend.

Begonnen hat alles in Truschwende im Wirtshaus. Wie das abgelaufen sein könnte, war Thema eines kurzen Sketches. Die Hüttenaufenthalte habe wohl bis heute keiner vergessen, „und weil dort auch immer viel gesungen wurde, haben wir ein kleines Lied gedichtet, in dem nochmal auf verschiedene Ereignisse zurückgeblickt wurde“, heißt es im Bericht. Höhepunkte wie der Einzug ins Rathaus oder das Erntedankfest seien nochmals hervorgehoben worden.

Mit der alljährlichen Kassenprüfung, der sich jeder Kassier stellen muss, ging es weiter. Weil es heißt „stimmt’s trinke it, stimmt Kasse it“ musste der Kassenprüfer die verschiedensten Biersorten probieren, damit auch das richtige getrunken wird und die Kasse am Ende auch sicher stimmt.

Die ehemaligen Mitglieder steuerten ebenfalls einen Programmpunkt zum Festabend bei. Anschließend war ein Film zu sehen. In diesem interviewten die aktuellen Mitglieder die ehemaligen und erfuhren so viele Geschichten aus den vergangenen Jahrzehnten. Lorenz Baur hatte den Film gedreht und geschnitten.

Ob Ausflüge, Landjugendball oder der Austausch mit anderen Landjugendgruppen: Auf die Landjugendzeit hätten alle „mit einem Lachen im Gesicht zurückgeblickt“, berichtet die Landjugend weiter. Viele Freundschaften und sogar einige Ehen seien in der Landjugend entstanden.

Höhepunkt und Abschluss des Programms war das Männerballett. Nach dem offiziellen Teil gab es dann noch genug Zeit, sich mit Freunden und Bekannten auszutauschen oder einen Blick in alte Fotobücher zu werfen.

„In 70 Jahren sind viele Geschichten entstanden, und wir geben uns Mühe an diesen weiterzuschreiben“, verspricht die Landjugend, die allen Beteiligten für einen unvergesslichen Abend dankt, allen voran ihren Vorsitzenden Kathrin Ehrmann und Oswin Butscher, die die Organisation des Jubiläums und auch das gesamte Programm in die Hand genommen hatten.

Am Sonntag, 6. Oktober, findet das Erntedankfest der Landjugend in der Turn- und Festhalle in Bad Wurzach statt. Bereits am 2. Oktober wird es einen Schnupperabend für neue Mitglieder geben. Wer mindestens 15 Jahre alt ist, kann ab 20 Uhr dazu ins Rathaus Gospoldshofen (Gottesbergweg in Bad Wurzach) kommen.