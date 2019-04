Landfrauen Ziegelbach haben nun ein Führungstrio

Einen neuen Vorstand haben die Landfrauen im Ortsverein Ziegelbach. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nach vielen Jahren Vorstandsarbeit nahmen die Vorsitzende Irmgard Reichle und ihre Stellvertreterin Gabi Häfele Abschied aus dem Vorstand. Neu als Team gewählt wurden Ramona Gründig, Beate Butscher und Lydia Sauter. Zur neuen Schriftführerin wurde Gabi Koch gewählt. Inge Reichle bleibt als Kassiererin und Klara Lott als Beisitzerin im Amt. Karoline Rumschik trat als Beisitzerin zurück, auf sie folgt Paula Utz.

25 wahlberechtigte Mitglieder hatten sich zur Jahreshauptversammlung mit Wahlen in Roßberg in der „Restauration“ eingefunden. Nach der Begrüßung, einem Dankeschön an die Landfrauen und einem kurzen Jahresrückblick über die Aktivitäten im vergangene Jahr gab es ein Drei-Gänge-Menü.

Anschließend folgten der Jahresbericht von Schriftführerin Ramona Gründig und der Kassenbericht von Inge Reichle. Die Entlastung des Vorstands beantragte Ortsvorsteher Alfons Reiche. Sie wurde einstimmig erteilt.