Ladesäule beim Kurhaus ist wieder in Betrieb

Nachdem die Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Parkplatz beim Kurhaus zuletzt ausgefallen war, ist diese seit einigen Tagen wieder mit neuem System in Betrieb. Die Ladesäule kann nun mit den gleichen Ladekarten und der gleichen App wie die ebenfalls über die OEW betriebene Ladesäule in der Bürgerstraße (Parkplatz hinter dem Amtshaus) genutzt werden, teilt die Stadt mit.

„Die bisherige Ladesäule war leider bereits technisch veraltet, da die Entwicklung in diesem Bereich rasch fortschreitet“, berichtet Elke Osterkamp, Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales. „Bei der Neuanschaffung wurde darauf geachtet, dass die Ladeeinheit möglichst benutzerfreundlich ist.“ Deshalb habe sich die Stadt auch für die baugleiche Ladesäule wie beim Amtshaus entschieden.

Komplett barrierefrei

Es handele sich dabei um das Modell EnBW 4.0 pure, das über die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) so oder in ähnlicher Form derzeit in vielen Gemeinden im Landkreis eingerichtet werde. „Im Gegensatz zur Ladesäule in der Bürgerstraße ist diese aber komplett barrierefrei!“, so Osterkamp weiter. Die Kosten für die neue Anlage liegen bei knapp 7500 Euro, wovon 40 Prozent aus Bundesmitteln über das Programm „Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur“ bezuschusst wurden. Die laufenden jährlichen Kosten für Service und Betrieb übernimmt die Stadt.

Die Nutzung der Ladesäule kann über die Mobility App EnBW beziehungsweise alle gängigen Lade- und Kreditkarte erfolgen. Die Abrechnung erfolgt künftig direkt zwischen der EnBW und dem jeweiligen Nutzer. Der Preis für die Nutzung liegt derzeit bei 29 Cent je Kilowattstunde, heißt es abschließend in der Mitteilung.