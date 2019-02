Länderabend zeigt die Vielfalt Sloweniens

Jedes Jahr findet im März der Weltgebetstag statt, dessen Liturgie immer von Frauen eines bestimmten Landes vorbereitet und ausgearbeitet wird. In diesem Jahr mit dem Titel „Kommt, alles ist bereit!“ von Frauen aus Slowenien. Grund genug, sich einmal mit dem Nachbarn von Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien zu beschäftigen.

So geschehen am vergangenen Dienstag im evangelischen Gemeindehaus, als Christine Silla-Kiefer vor großem weiblichem Publikum und einem Mann in ihrer unnachahmlich lebendigen Art Slowenien vorstellte. Wie abwechslungsreich das kleine Land mit seinen 20 000 Quadratkilometern ist, davon konnten sich die Gäste durch den Film „Slowenien – eine Reise ins Land der Sagen und Mythen“ von Tanja Höschele überzeugen. Von Hochgebirge wie den Julischen Alpen, über Mittelgebirge und Hügelland im Nordosten sowie der Karstfläche in der Mitte und im Süden bis hin zu der nur 26,6 Kilometer kurzen Adria-Küste. Und viel Wald, der mehr als die Hälfte des Landes bedeckt. Die heiteren Eindrücke wurden ergänzt durch Lieder und verschiedene Berichte von Silla-Kiefer. Bedrückend wurde es, als Silla-Kiefer schilderte, wie 1941 300 Slowenen im Zuge der Nationalsozialistischen Rassenideologie ins Kloster Kellenried „abgesiedelt“ wurden. Auch die Lebensgeschichte von Primus Truber durfte nicht fehlen, der etwa zeitgleich mit Martin Luther die Bibel ins Slowenische übersetzt hatte und so dem Volk eine eigene Schriftsprache gab. Gedruckt wurden diese Bibeln übrigens ganz in der Nähe: im Stift Urach auf der Schwäbischen Alb.

Kleine Kostproben aus der slowenischen Küche und lebhafte Gespräche rundeten den Abend ab. Der Weltgebetstag selbst, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, wird am 8. März um 19 Uhr im Pius-Scheel-Haus stattfinden und mit einem anschließenden slowenischen Festmahl bereichert werden.