Kurseelsorge zeigt tierische Parabel

In seiner Filmauslese am Freitag, 24. Februar:, zeigt die Kurseelsorge eine tierische Parabel über Freundschaft und Toleranz.

Zootopie heißt Byron Howard und Rich Moores Film, der ab 19.30 Uhr im Kurhotel läuft. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Kurseelsorge zugute.

Der Film erzählt die Geschichte vom Kaninchen Judy Hopps, die Polizistin wird. Und ihr erster Fall hat es so richtig in sich, es geht um eine zwielichtige Verschwörung. Hilfe bekommt sie von Nick Wilde, einem „Fuchs“. Der ist zwar tief in seinem Herzen ein guter, aber eben auch ein Großmaul und ein Trickbetrüger.

Der Animationsfilm aus dem Hause Disney lebe nicht nur von seiner vielfältigen Tierwelt und seinem Sinn für Humor, sondern auch von seinen Gegensätzen, heißt es in der Ankündigung.