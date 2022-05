Kurhotel bietet Einblicke in die Welt der Gastronomie und Hotellerie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Besichtigungstage bei Bildungspartnern vereinbarte die WRS Bad Wurzach mit dem Städtischen Kurbetrieb in diesem Jahr eine besondere Art der Betriebsbesichtigung.

Hoteldirektor Marc Schmidt organisierte gemeinsam mit seinem Team für zwei Vormittage ein umfangreiches Kennenlernprogramm für die Schülerinnen und Schüler unserer 7. Klassen.

„Der Gast ist König“ – genau so fühlten sich unsere SchülerInnen zu Beginn der Besichtigung. Die Klasse durfte sich im Frühstücksbereich des Restaurants am großen Frühstücksbuffet bedienen und ganz im Guest Style ein „Great Breakfast“ einnehmen. Schon hier staunten unsere SchülerInnen nicht schlecht und genossen dieses Highlight.

Im Anschluss an das Frühstück machte Hoteldirektor Herr Schmidt bei seinem medialen Vortrag sehr deutlich, dass die Berufe in der Hotel- und Gastronomiebranche äußerst innovativ sind und Vorurteile, die der Branche anhaften, unbegründet sind. Ganz im Gegenteil, die Berufe des Hotel- und Gaststättengewerbes bringen viele Vorteile mit sich.

Herr Schmidt erläuterte den Jugendlichen die fünf verschiedenen Ausbildungsberufe, die der Kurbetrieb anbietet: Hotelfachmann/frau, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau, Fachkraft im Gastgewerbe und Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe.

Das Team des Hoteldirektors hatte als kleines „Reinschnupperevent“ einen vierteiligen Workshop für die SchülerInnen vorbereitet, bei dem die genannten Ausbildungsberufe ganz im Fokus standen und den Jugendlichen erste Berührungspunkte mit den Berufen bot.

In Gruppen aufgeteilt mussten die SchülerInnen zunächst in einem Gästezimmer (Suite) anhand einer Checkliste den Room Service (Housekeeping) überprüfen. An der Hausbar duften sie dann alkoholfreie Cocktails mixen. Im Empfangsbereich konnten sie an der Rezeption den Angestellten über die Schulter schauen und zum Abschluss gab es eine kleine Führung durch den Hotel- und Gesundheitsbereich des „feel Moor“ Hotels.

Die abschließende Feedbackrunde machte deutlich, dass die Jugendlichen bisher nur wenig über die vielfältigen Aufgabenbereiche innerhalb eines großen Kurbetriebs wissen und deshalb das frühzeitige Heranführen an diese Berufe ein richtiger Weg ist, um dem aktuellen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die Schülerinnen und Schüler hatten alle viel Spaß bei dieser tollen Veranstaltung und einige von ihnen haben bereits jetzt schon erste Ausbildungspläne in diese Richtung geschmiedet.