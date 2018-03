Kurhaus: Pächtersuche bleibt „äußerst schwierig“

„Es ist äußerst schwierig, jemanden zu finden.“ Diese Erkenntnis verfestigt sich mehr und mehr in der Stadtverwaltung bei der Suche nach einem neuen Betreiber der Kurhaus-Gastronomie.

Auch 14 Monate nach der Kündigung der Liebenau Service GmbH (LiSe) sind Café und Restaurant geschlossen. Der Kursaal kann zwar gebucht werden, doch muss sich der Mieter selbst ums Catering kümmern.

Die Stadtverwaltung arbeite weiterhin mit Nachdruck an der Pächtersuche, sagt deren Pressesprecher Martin Tapper auf SZ-Anfrage. Trotzdem sei bisher kein Kandidat für die Übernahme gefunden worden, bedauert er. In dieser Branche sei es „äußerst schwierig, jemanden zu finden“.

„Wir stehen aber in Kontakt mit jemandem, der vermitteln will“, so Tapper weiter, „und hoffen, in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats Positives berichten zu können“.