Bad Wurzach sucht Pächter fürs Kurhaus: Bisher „mehrere unverbindliche Anfragen“

Für weitere Informationen können sich Interessenten an das städtische Gebäudemanagement, Telefon 07564 / 302-136 oder per Mail an dagmar.wild@bad-wurzach.de, wenden oder sich über die städtische Homepage im Bereich „Neuigkeiten“ informieren.

Seit Mai ist klar: Die Stadt Bad Wurzach muss sich einen neuen Pächter für die Kurhausgastronomie suchen. Anfang vergangener Woche erfolgte nun die förmliche Ausschreibung. Saal und Restaurant sollen zunächst zu vergleichbaren Bedingungen wie bisher angeboten werden, die Stadt sei aber grundsätzlich offen für andere und neue Vorstellungen, etwa mit Blick auf Konzept, Öffnungszeiten oder baulichen Änderungen.

„Die förmliche Ausschreibung für die Kurhausgastronomie in entsprechenden Fachmedien ist am 1. August erfolgt. Es gab bisher mehrere unverbindliche Anfragen, aber Bewerbungen sind noch nicht eingegangen“, so Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer zum aktuellen Stand. Neben der Werbung in Fachmedien erfolgte im Rahmen einer Pressemitteilung auch ein expliziter Aufruf an örtliche und regionale Interessenten.

Auch Mund zu Mund-Propaganda soll helfen

„Unabhängig davon versuchen wir – insbesondere auch ich selber – bei jeder entsprechenden Gelegenheit und bei verschiedenen Gastronomen durch ,Mund zu Mund-Propaganda’ Pacht-Interessenten für das Kurhaus zu gewinnen“, erklärt Scherer.

Einzelheiten oder gar Namen können sie hier aus Vertraulichkeitsgründen aber natürlich nicht nennen. Erwartet werde von allen Interessenten dabei ein schlüssiges Nutzungskonzept, über das letztlich der Gemeinderat abstimmen werde.

Erwünscht von Interessenten sei die Mitbeschickung des Saales für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Taufen, private Feiern, Schulabschlussfeiern oder Tagungen. (Foto: Stadt Bad Wurzach)

Da die Stadt an einer nachhaltigen Verpachtung Interesse habe sei diese auch bereit, dem Pächter in den Pachtkonditionen entgegen zu kommen, heißt es im Exposé, das über die städtische Homepage verfügbar ist.

Für das Restaurant ist demnach eine Festpacht, für den Kursaal eine Umsatzpacht angedacht. So solle eine Umsatzpacht – im ersten Jahr mit zwei Prozent, im zweiten Jahr mit drei Prozent und im dritten Jahr mit vier Prozent – das „nachhaltige Verpachtungsinteresse der Stadt unterstützen“. Grundsätzlich sei auch eine reine Festpacht denkbar.

Offen für neues Betriebskonzept

„Das Objekt wurde vom Vorpächter mit gut bürgerlicher regionaler und saisonaler Küche betrieben. Bezüglich des neuen Betriebskonzeptes ist die Stadt Bad Wurzach offen und verhandlungsbereit. Auch ein Betrieb des Restaurants als Café/Bistro ist denkbar“, heißt es im Exposé weiter.

Erwünscht sei die Mitbeschickung des Saales für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Taufen, private Feiern, Schulabschlussfeiern, Tagungen oder Betriebsfeste.

Der bisherige Pächter, die T4-OHG, werde den Kursaal noch bis Jahresende weiter betreiben, erklärte die Stadtverwaltung Mitte Mai in einer Mitteilung.

Kurz zuvor hatte Scherer in einer Gemeinderatssitzung bekanntgegeben, dass die bisherigen Pächter den seit Anfang 2020 laufenden Vertrag zum Jahresende gekündigt hat. Veranstaltungsanfragen könnten so lange auch noch gestellt werden.

Kurhaus eröffnete 1996

„Wir hätten gerne mit der T4-OHG weitergemacht“, betonte Bürgermeisterin Scherer damals. Die Übernahme des Hauses Anfang 2020 sei leider von Beginn an durch äußere Widrigkeiten wie die Corona-Lockdowns oder zuletzt massiv gestiegene Bezugspreise begleitet worden und sei im Prinzip nie wirklich richtig ins Laufen gekommen.

Auch ein deutliches finanzielles Entgegenkommen der Stadt während der coronabedingten Einschränkungen konnte dies nicht in vollem Umfang abfedern.

Das 1996 eröffnete Kurhaus stand zuvor seit Januar 2017 leer. Die Liebenau Service GmbH aus Meckenbeuren, ein Tochterunternehmen der Stiftung Liebenau, hatte den Pachtvertrag zum Jahresende 2016 gekündigt. Sie hatte seit 1. Dezember 2011 Restaurant, Café und Konditorei im Erdgeschoss betrieben. Davor hatte die Stadt selbst das Kurhaus betrieben.