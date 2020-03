Kurbetrieb Bad Wurzach muss wegen Corona Kurzarbeit anmelden

Der Kurbetrieb der Stadt Bad Wurzach muss Kurzarbeit anmelden. Das gab die Stadt am frühen Freitagabend bekannt.

Aufgrund der generellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus mussten die verschiedenen Betriebsbereiche des städtischen Kurbetriebs zwischenzeitlich weitgehend außer Betrieb genommen beziehungsweise auf ein Minimum heruntergefahren werden.

„Erhebliche Einschränkungen“

„Da die für unseren Betrieb erheblichen Einschränkungen nach derzeitigem Stand noch länger andauern, werden wir nun für den Zeitraum März bis einschließlich Juni bei der Agentur für Arbeit Antrag auf Kurzarbeit stellen“, so Kurgeschäftsführer Markus Beck. „Natürlich hoffen wir, dass wir baldmöglichst wieder zum normalen Alltag zurückkehren können. Sollte sich die Situation früher entspannen, werden wir auch umgehend wieder vorzeitig starten.“

Ab Mittwoch alles geschlossen

Ab Mittwoch, 25. März, werden nun alle Bereiche im Kurbetrieb soweit nicht bereits erfolgt komplett geschlossen und nur in einzelnen wichtigen Bereichen noch Notbesetzungen und zeitlich begrenzte Dienste vorgehalten, so der Kurgeschäftsführer weiter. „Nachdem aufgrund der Beschränkungen praktisch keine Gäste mehr anreisen konnten, war diese Maßnahme letztlich zwingend.“ Die Vorgehensweise sei so mit dem Personalrat abgestimmt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Freitag bereits informiert.