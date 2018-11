Kunstschüler der „Ateliertage im Schloss“ präsentieren ihre Arbeiten im Kapitelsaal

Im Kapitelsaal der Bücherei Maria Rosengarten zeigen derzeit zehn Seminarteilnehmerinnen der „Ateliertage im Schloss“, was sie in den einzelnen Kursen gestaltet haben. Unter Anleitung der Dozenten, Ute Beatrix Schraag, Monika Stoffel und Richard W. Allgaier sind die unterschiedlichsten Arbeiten entstanden, die derzeit die Wände schmücken.

Kräftige Strukturen aus verschiedenen Gesteinsmehlen, kombiniert mit groben Stoffen oder feinem Tüll wurden farblich ausgearbeitet; Fototransferarbeiten mit dicken, schwarz glänzenden Bitumentropfen ergänzt, was lebendige, teilweise auch ungewöhnliche Endergebnisse hervorbrachte. Aus der Vielzahl der bisherigen Kursteilnehmer wählten die Dozenten eine kleine, handverlesene Anzahl aus, deren Bilder sich spannungsreich, in der Gesamtoptik jedoch harmonisch präsentieren.

Vor etwa vier Jahren begann die Kooperation der Volkshochschule Bad Wurzach mit Ute Beatrix Schraag und hat sich im Laufe der Zeit mit etwa acht Kursen pro Halbjahr als feste Größe etabliert. Irene Brauchle unterstützte dieses Projekt von Anbeginn und stellte für die derzeitige Ausstellung ebenfalls ein Bild zur Verfügung. Der Farbgebung nach stammt ihr Werk vermutlich aus dem Themenblock „Shades of Grey“.

Claudia Wick, Musikpädagogin am Salvatorkolleg, begleitete die Ausstellungseröffnung am Freitagabend musikalisch auf der Querflöte. Mit einer Fantasie von Georg Philipp Telemann in E-Dur, entführte sie die Besucher, gleich zu Beginn in die Welt der schönen Künste, in einen Abend der guten Gespräche und des Gedankenaustauschs.