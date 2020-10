Kunstflüge: Krebs wendet sich an Untersteller

Ohne Mehrheit sei vor fünf Jahren eine Fluglärminitiative im Bundesrat geblieben, die Regelungen für Kunstflüge zu verschärfen. Das teilt Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) seiner Parteifreundin und Landtagsabgeordneten Petra Krebs auf deren Anfrage mit.

„Trotz mehrerer Anläufe“ habe der Antrag der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz keine Mehrheit gefunden. Die Initiative habe unter anderem vorgesehen, dass Kunstflüge einen Mindestabstand von 2000 Metern zur nächsten Wohnbebauung einhalten müssen.

Untersteller verweist dabei auf die „ausschließliche Gesetzgebungskompetenz“ des Bundes beim Thema Luftverkehr. Und nach der derzeitigen Verordnung dürfen Kunstflüge über Naturschutzgebieten nicht verboten werden.

Wegen der Kunstflüge über dem Wurzacher Ried will sich Krebs nun an das Bundesverkehrsministerium in Berlin wenden.