Kulturkreis präsentiert Gospelmusik aus der Schweiz

Im Kurhaus am Kurpark Bad Wurzach ist am Samstag, 18. Januar 2020, die Schweizer Gospelformation „generation-g“ zu Gast. Die im Jahr 2013 in der Ostschweiz gegründete Gruppierung wird laut Veranstalter mit einer vierköpfigen Band und erfahrenen Sängern rund um Chorleiter Carol Vladini konzertieren. Geboten wird eine Mischung aus amerikanischem Gospel mit Stilelementen aus Funk, Jazz und Soul, der auch zum Tanzen und Bewegen animieren kann. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es zu 13 Euro im Vorverkauf im Reisebüro WWeiss Bad Wurzach, Telefon nummer 07564 / 9365483. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro.