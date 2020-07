Für ihren Dienst als künftige Pastoralreferentinnen und -referenten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart beauftragt Weihbischof Gerhard Schneider am Samstag, 4. Juli, sieben Frauen und zehn Männer, darunter auch den künftigen Gemeindereferenten der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach, Michael Maier. Nach ihrem Studium der Katholischen Theologie und ihrer dreijährigen seelsorglichen Ausbildung als Pastoralassistentinnen und -assistenten in Gemeinden der Diözese sowie in Rottenburg erhalten sie ihre Beauftragung im Rottenburger Dom St. Martin.

Der Gottesdienst beginnt um 14.30 Uhr und steht unter dem Motto „Ihr seid meine Zeuginnen und Zeugen“ (Jes 43,10). Er wird mit Gebärdendolmetscher live im Internet zu sehen sein: www.drs.de/mediathek/livestream.html

Michael Maier (28) ist laut Mitteilung der Diözese verheiratet und Vater eines Kindes. Seine Heimatgemeinde ist St. Mauritius Muthmannshofen im Dekanat Kempten in der Diözese Augsburg. Nach seinem Theologiestudium in Tübingen und der Teilnahme am Theologischen Studienjahr in Jerusalem wurde er in der Seelsorgeeinheit Wangen im Dekanat Allgäu-Oberschwaben ausgebildet. In der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach wird er nach der Beauftragung auch eine Stelle im Dekanat Allgäu-Oberschwaben antreten.