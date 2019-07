Kubanisches Lebensgefühl auf dem Klosterplatz

Die diesjährige Freiluft-Veranstaltung des Kulturkreises Bad Wurzach ist von der Gruppe Voice Affair gestaltet worden. Der Chor war mit seiner Combo angereist und versprach, mit gutem Gesang und heißen Rhythmen den Abend auf dem Klosterplatz musikalisch zu umrahmen.

Conferencier Rudi Streubel, liebevoll auch „der Österreicher im Team“ genannt, und seine Co-Moderatorin Josie Ostner kündigten eine stimmungsvolle Reise durch Zeiten und Musikstile an. Seit 2018 leitet Kristina Stary, ausgebildete Master of Rhythmic Leadership, die Gesangsgruppe aus dem Großraum Ravensburg. Das gesangliche Intro des Abends war dann ein sehr zeitgenössisches Problem, es handelte sich um die populäre Erkrankung der „Touch-o-Phobie“.

Nach weiteren Liedern von den Fab Four oder The Doors, die mit anspruchsvollen Gesangspassagen das Publikum begeisterten, stiegen beim Beatles-Song „Come together“ die Musikanten der Combo mit ein. Florian Loebermann bescherte den Gästen ein besonderes Hörbonbon, in dem er ein Solo am Saxofon zum Besten gab. Ein weiterer Höhepunkt vor der Pause war die unglaubliche Stimmgewalt von Ina Sauter. In dem brasilianischen Bossa-Nova „Agua de beber“ beeindruckte sie die Zuhörer mit einem kraftvollen und leicht rauchigen Solo.

Mit „Viva la Vida“ von Coldplay starteten die Musiker in die zweite Runde, gefolgt von einem heißen Sommerhit „Summer in Tunesia“. Danach trennte sich der Chor. Die Damen sorgten mit „Havana“ für kubanisches Feeling, während die Herren im Anschluss mit „Leise“ von den Wise Guys bei den männlichen Zuschauern zustimmendes Kopfnicken ernteten. Mit Blues-Rock von Eddi Harris’ „Cold Duck“ und dem Welthit von Simon und Garfunkel „A Heart in New York“ machten die Sänger weiter im Programm, präsentierten blitzsauberen und einfühlsamen A-cappella-Gesang.

Der Kulturkreis schuf einen zauberhaften Sommerabend mit einer herausragenden Bewirtung durch das Jugendrotkreuz Bad Wurzach.