Krippenspiel „Marias kleiner Esel“ wird an Heiligabend in Arnach gezeigt

Das Bildungshaus Arnach lädt zum Krippenspiel „Marias kleiner Esel“ am Heiligabend, 24. Dezember, um 16.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Ulrich und St. Margareta in Arnach ein.

Wie der Veranstalter mitteilt, haben die Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule Arnach in der vergangenen Woche mit ihren Lehrerinnen fleißig geübt, um aufzuzeigen, wie Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gehen, wo das Jesuskind in einem Stall zur Welt gebracht wird. Begleitet werden sie dabei von einem kleinen Esel, der sie auf dieser Reise sicher und wohlbehalten zu ihrem Ziel führt. Sowohl die kleinen Schauspieler als auch die Kinder aus dem Engelschor freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher.