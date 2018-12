Krippenspiel in Bad Wurzach basiert die Aufführung auf „Und es begab sich“

Seit vielen Jahren zieht die außergewöhnliche Art und Weise des Krippenspiels immer wieder unzählige Besucher an Heiligabend in die evangelische Kirche Bad Wurzach. Während in den meisten Kirchen im Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte aufgeführt wird, wie sie im Lukasevangelium steht, zeichnet sich das der evangelischen Kirchengemeinde dadurch aus, dass es entweder einzelne Aspekte der Botschaft Gottes beleuchtet oder komplett in die heutige Zeit transferiert wird.

Verantwortlich hierfür ist seit vielen Jahren Verena Stei, studierte Theologin und Kirchenmusikerin, die die Stücke, Texte und Lieder meist selbst verfasst hat. Unvergesslich beispielsweise das Weihnachts-Musical des vergangenen Jahres, das das aktuelle Motto der evangelischen Kirche „Armut, Reichtum – soziale Gerechtigkeit?!“ aufgriff und sich unter dem Titel „Weihnachten im Stadtpark“ um den Obdachlosen Charlie drehte, der sich nicht als arm empfand, sondern als reich, denn er hat Freunde und Zeit. Ebenso grandios war das Krippenspiel zum Auftakt des Luther-Jubiläumsjahres gewesen, in dem nicht nur die von Luther ins Deutsche übersetzte Weihnachtsgeschichte im Mittelpunkt stand, sondern auch die Entstehung des von Luther geschriebenen Weihnachtsliedes „Vom Himmel hoch, da komm ich her“.

Dieses Jahr nun wird das Krippenspiel wieder etwas klassischer sein. Es basiert auf einer Erzählung des österreichischen Autors Karl Heinrich Waggerl (1897-1973), dessen Weihnachtsgeschichten bis heute sehr beliebt sind. Sein Buch „Und es begab sich“ zählt nach wie vor zu den Klassikern der Weihnachtsliteratur. Das diesjährige Krippenspiel trägt den Titel „Der Tanz des Räubers Horrificus“; neben dem Räuber und seinen Kumpanen werden Maria und Josef auftreten sowie eine Schlange, ein Wüstenfuchs, eine Springmaus und natürlich Engel. Letztendlich werden Horrificus und seine Räuber durch die Begegnung mit Maria, Josef und dem Jesuskind geläutert werden – mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Die Lieder zu dem Krippenspiel stammen von dem habilitierten Musikpädagogen Rudolf Nykrin.

Proben mit viel Geduld und Humor

Seit Wochen proben Stei und Astrid Greshake mit viel Geduld und Humor mit den Hauptakteuren des Krippenspiels: Katharina Graf als Räuber Horrificus, Johanna Eisleb als Maria, Victor Geyer als Josef, Silas Menig und David Leppert als Kumpane des Horrificus sowie Clemens Geyer als Engel. Gesangliche Soli übernehmen Milena Schön und Vanessa Reihlen. Die Kinder und Jugendlichen sind mit viel Freude und Eifer bei der Sache und freuen sich schon sehr auf die Aufführung – auch wenn sich so langsam etwas Nervosität zur Vorfreude gesellt. Die jüngeren Kinder, die keine Textrollen haben, stießen bei den letzten Proben dazu: Sophia Graf und Elisa Wegele als Engel sowie Klara Menig und Lukas Martini als Kumpane des Räubers.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt jeden ein, sich an dem Krippenspiel im Rahmen des Gottesdienstes an Heiligabend um 17 Uhr zu erfreuen – egal welcher Konfession. Auch die Akteure sind ökumenisch.