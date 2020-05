Kriegsende auf der Haid: Frau stirbt durch Kugel

Bei Berichten über das Kriegsende in Wurzach kommen die Ereignisse in den Teilgemeinden, wo sich wie im Fall Ziegelbach und Haidgau dramatische Szenen abgespielt haben, immer zu kurz.

Über die Beschießung von Ziegelbach wurde schon wiederholt berichtet, während die Ereignisse auf der Haidgauer Haid immer nur am Rand erwähnt werden.

Thomas Schwarz aus Ziegelbach berichtet aus seiner Familiengeschichte, wie schwer seine Familie von den Ereignissen im April 1945 betroffen war. Das Anwesen der Familie wurde bei der Beschießung durch die vorrückenden französischen Truppen von einer Phosphorgranate getroffen und in Brand gesetzt.

Die falsche Richtung

Die Männer versuchten, das Vieh zu retten, während die restliche Familie in Richtung Haidgauer Haid floh. Unglücklicherweise war das die falsche Richtung, und die Frauen kamen unter starken Beschuss. Thomas Schwarz’ Urgroßmutter wurde durch einen Schuss tödlich getroffen, während seine Großmutter und seine Tante als noch kleines Kind Schussverletzungen erlitten.

Die Dokumentation der Ereignisse dieser letzten Kriegstage in den Dörfern, Weilern und Einzelgehöften ist für Lokalhistoriker eine große Herausforderung, da diese Vorgänge in diesen Einzelheiten selten in offiziellen Quellen dokumentiert sind. So müssen die Details in vielen Zeitzeugengesprächen und aus Familienerinnerungen zusammengetragen werden.

Für die Ortschaften Ziegelbach und Haidgau sammelt seit vielen Jahren Andreas Forderer die Berichte und dokumentiert sie auch auf der Website der Ortschaft Ziegelbach.