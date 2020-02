Kreativ durch die Weiberfasnet

Ob Moorhühner oder Beschatterinnen, Mozartkugeln oder Bio-Bienen – alle waren in der Wurzacher Weiberfasnet unterwegs. Auch in diesem Jahr hatten sich wieder die kreativen Köpfe der Stadt einiges einfallen lassen. Entsprechend abwechslungsreich waren die Kostümideen, mit denen die Damen „ihren“ Tag feierten.

Die Weiberfasnet am Abend des Gumpigen braucht vor allem eines: eine gute Grundlage für all das, was an diesem Abend so durch den Gaumen rinnt. Denn nur nach einem guten Essen sind die Akteurinnen (und ihre Begleiter) richtig fit.

Hänsel und Gretel

Und so beginnen wir unsere Suche nach der kreativsten, gelungensten, ausdrucksstärksten Kostümgruppe in der ersten Pizzeria, dem La Fontana. Dort trafen sich Hänsel und Gretel und weitere Märchengestalten, um sich frisch gestärkt auf den Weg durch die Bad Wurzacher Kneipenszene zu machen.

Währenddessen wurde am Nebentisch die Jagd nach dem Corona-Virus aufgenommen. Expert(inn)en der Freunde des Ungeziefers zerbrachen sich den Kopf, wie dem Virus beizukommen sei, während andere schon die Lösung parat hatten: mit Bier der gleichnamigen mexikanischen Brauerei.

Moorhühner und Bienen

Szenenwechsel: Im Da Roberto ging es rund: Neben den unter Naturschutz stehenden Moorhühnern hatten es sich musikalische Bio – oder auch nicht – Obstbauern mit ihren Pflanzenbestäubern, fleißigen nach Süßem heischenden Bienen samt Königin mit ihren grünen Kreuzen gemütlich gemacht.

Verbale Wortgefechte mit den am Nebentisch alles und jeden beobachtenden und im Stile der „Men in Black“ daherkommenden „Beschattern“ (Motto: „Wir beschatten alles, sogar Klosterplätze“) konnten dabei durchaus handgreiflich bziehungsweise feucht (mit einer Weihwasserdusche) enden. Dann nämlich wenn die Beschatter, die im ganzen Restaurant ihre Aufkleber verteilten, als Bestatter tituliert wurden.

Im Schunkelfieber

Da hielten sich die drei Ladies aus den „Goldenen Zwanziger Jahren“, stilecht mit Zigarettenspitze zum kleinen Schwarzen, vornehm heraus. Und wenn der Fasnets-Obstbauer Karl-Heinz Vetter vom Bodensee zu seiner Trompete griff und die bekanntesten Schunkellieder anstimmte, waren alle im Restaurant im glückseligen Schunkelfieber vereint.

Eine Aktion gegen den Trend setzten die Damen, die vom lautbeschallten Sapperlott auf dem Weg in ruhigere Gefilde waren: als Mozartkugeln waren sie unterwegs, und das im Beethoven-Jahr ...

Der Doktor und die Hummeln

Im Irish-Pub buhlten die Damen des Drogeriemarkts Müller als rotschimmernde Insekten-Frühlingsboten um die Gunst von Doktor Herzilein, während am Nebentisch schwarzgelbe Hummeln sich ebenfalls für den bevorstehenden Frühling rüsteten. Zwei Häuser weiter genoss das Team vom Café Hager nach einem anstrengenden Tag derweil sein Feierabend-Bier.

Erstaunlich: Gelten Fledermäuse gemeinhin als sehr scheue und geräuschempfindliche Tiere, im Sapperlot war davon nichts zu spüren: Die Gruppe der Fledermäuse bewegte sich grazil und unbeschwert zur durchaus laut zu nennenden Musik. Auch die beiden Holzböcke samt ihres Holzwirtes zeigten keinerlei Scheu.

Panzerknacker und Tänzerinnen

Ohne Scheu bewegte sich auch die Panzerknackergang in der Öffentlichkeit beziehungsweise im Casa Rustica, was ganz sicher nur in der Weiberfasnet geht. In dieser Hinsicht hatten es die beiden gelenkigen Tänzerinnen schon leichter, sie brauchen sogar das Publikum, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen.

Es ist schon lange Tradition: Das Finale der Weiberfasnet wird beim Hausball des Sapperlotts gefeiert. Und so trafen nach und nach sämtliche vorgenannten Kreativgruppen zum gemeinsamen Abtanzen und -feiern ein. Bei Fasnets- und anderen Hits wurde noch einmal richtig Gas gegeben.