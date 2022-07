Kooperation von SBBZ Bad Wurzach und städtischer Jugendmusikschule startet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Singen und Musizieren nimmt im Religionsunterricht am SBBZ Bad Wurzach einen wichtigen Teil des gemeinsamen Lernens ein. So entstand im Kontakt mit Petra Springer, der Leiterin der städtischen Jugendmusikschule, die Idee einer wachsenden Kooperation.

Auftakt bildete kürzlich eine Aktion, die Musik und Natur verband. Unter Begleitung der Lehrkräfte Bernadette Miller und Maria Steinmann und unter Anleitung von Brigit Waltner von der Musikschule erlebten die sieben Jungen und Mädchen der Unterstufe einen abwechslungsreichen Vormittag im Wurzacher Ried.

Die Kinder durften mit allen Sinnen in Gottes guter Schöpfung aktiv und kreativ werden. So wurde der Blick beim gemeinsamen Unterwegssein auf urzeitliche Gewächse gelenkt, die Nase in die Luft gestreckt und bewusst geatmet, das Vesper einmal blind verkostet, den Vögeln gelauscht und das Moor mit den Händen erspürt.

Zum Abschluss stimmten alle miteinander ein fröhliches Segenslied an. „Gerne wieder!“ hieß es am Ende der Veranstaltung. Und weitere musikalischen Erlebnisse für die Kinder der Bildungseinrichtung sind dank der Zusammenarbeit der beiden Schulen bereits angedacht.