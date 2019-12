Konzert der Stadtkapelle ist anspruchsvoller Höhepunkt

Einen musikalischen Streifzug durch die Welt der Piraten hat das Jahreskonzert der Stadtkapelle Bad Wurzach versprochen. Im ausverkauften Kurhaus begrüßte der Vorsitzende, Günther Herdrich, unter anderem Bürgermeisterin Alexandra Scherer mit ihrem Gatten, Superior Pater Konrad und zahlreiche Vertreter der umliegenden Musikkapellen.

Die Musiker, unter dem Dirigat von Petra Springer, eröffneten den Abend eher sanft und sachte. „Infinite Hope“, eine Komposition von Brian Balmages beschreibt den Zwiespalt des Lebens und der Gesellschaft. Die musikalische Interpretation der Stadtkapelle zeichnete die philosophische Kontroverse nach. Warmes, weiches Holz wechselte sich mit ansteigenden Sequenzen der Hörner ab und verdeutlichte die Kontroverse zwischen Sicherheit und Chaos. Besser beschrieb es die charmante Moderatorin des Abends, Andrea Mall: „Wir müssen die begrenzte Enttäuschung akzeptieren, dürfen aber die unbegrenzte Hoffnung nicht verlieren.“ Die musikalische Hoffnung endete in einem kraftvollen und von Optimismus getragenem Tutti.

Nach der Overtüre „Osakan Jubilee“ von Jan van der Roost hatte Georg Stankalla an der Soloklarinette seinen großen Auftritt. Zu Jazz-, Boogie- und Swingrhythmen entlockte er seinem Instrument Töne, die fast schon überirdisch erschienen. Die Bad Wurzacher Musiker begleiteten ihn dabei akzentuiert und verstärkten damit den nachhaltigen Eindruck seines Soloauftritts. Stankalla selbst ist Dozent an der Jugendmusikschule und zeigte an diesem Abend seinen Schülern, was mit einer Klarinette alles möglich sein kann. Nach der Pause widmete sich die Stadtkapelle der satirischen Schärfe der antiken Welt, bevor sich die Piraten der Stadtkapelle à la Störtebecker auf große Fahrt über die Nordsee begaben.

Klaus Störtebecker galt als Robin Hood unter den Piraten. Seine Fahrten mit der Kogge „Bunte Kuh“ endeten meist mit wertvoller Beute. Die Dirigentin wählte damit eine höchst anspruchsvolle Komposition von Dominik Wagner für das Jahreskonzert aus. Eigens kreierte Instrumente, wie der „Geldsack“, stellten die erfolgreichen Beutezüge nach, während der Wind über die raue Nordsee peitschte. Die Schlagwerker hatten bei diesem Arrangement alle Hände voll zu tun, galt es doch, Schiffsglocke und das Meeresrauschen auf den Punkt zu bringen. Großartige Posaunen zeichneten die düstere Gerichtsverhandlung des Piraten nach, tja, bis die Pauke dessen Enthauptung symbolisierte. Abrupte Tempiwechsel in den einzelnen Registern erforderten die vollste Konzentration der Musiker und auch des Publikums. Petra Springer zauberte einen Spannungsbogen, der bis zum letzten Akkord aufrecht gehalten wurde und die Zuhörer regelrecht in den Bann zog.

Mit einem Filmausschnitt des dritten Teils von „Fluch der Karibik – at worlds end“ begann der letzte Konzertpunkt des Abends. Die preisgekrönte Filmmusik von Hans Zimmer, in einem Arrangement von Jay Bocook, rettete die Seelen der verstorbenen Seemänner, nach dem Motto: „Soll’n sie uns verdammen, doch wir sterben nie.“

Petra Springer stellte ein höchst anspruchsvolles Programm zusammen, das sie und ihre Musiker souverän und auf höchstem Niveau präsentierten. Die einzelnen Stücke waren mutig zusammengestellt, ergänzten sich aber zu einem spannenden Konzert der Kontraste, für das sich die Zuhörer mit lang anhaltendem Applaus bei den Musikern bedankten. Mit den Zugaben, dem Marsch der belgischen Fallschirmflieger und einem Dankeschön von Abba, ließ die Stadtkapelle Bad Wurzach den Abend beschwingt ausklingen.