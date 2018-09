„Komm und sieh“ – Das Motto von Pater Jordan

In einem ausführlichen und lebendigen Vortrag hat Pater Michael Overmann am Mittwochabend im Pius-Scheel-Haus das Leben und Wirken von Pater Franziskus Maria vom Kreuz Jordan beschrieben, dem Gründer des Salvatorianerordens. In anschaulichen Metaphern zeigte er nicht nur die überlieferten Tatsachen auf, sondern beleuchtete auch die Beweggründe, die Pater Jordan auf seinen Weg geführt haben.

Geboren wurde er am 16. Juni 1848 als Johann Baptist Jordan in Gurtweil im Südschwarzwald. Als mittlerer Sohn von hochverschuldeten Eltern war seine Kindheit von Armut geprägt. In früher Jugend verlor er zunächst den Vater und kurz darauf auch den Großvater. Einzig der ortsansässige Pfarrer war eine konstante Größe in seinem Leben und sein steter und zuverlässiger Lebensbegleiter. Nach einer Malerlehre und dem anschließenden Wehrdienst in Konstanz stand für Johann Baptist Jordan fest, sich in den Dienst der Kirche zu begeben.

Mit Unterstützung war es ihm möglich, das Abitur nachzuholen und anschließend an der Universität Freiburg Philosophie und Theologie zu studieren. Bereits am Gymnasium zeigte sich sein großes Sprachentalent, er konnte seine Arbeiten damals schon in zwölf Sprachen einreichen. Als Abschluss erhielt Pater Jordan in Freiburg die Priesterweihe, die aufgrund der politischen Lage unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Rom wurde auf den Primizianten aufmerksam, und er erhielt eine Einladung in die heilige Stadt, um orientalische Sprachen zu studieren. Eine Reise in den Libanon prägte sein Denken, und es wird vermutet, dass dort der mentale Grundstein für die Gründung einer religiösen Genossenschaft gelegt wurde, ein Gedanke, den er 1881 realisierte und die „Apostolische Lehrgesellschaft“ auf den Weg brachte.

Aus Johann Baptist Jordan wurde Pater Franziskus Maria vom Kreuz Jordan. Seine starke Affinität zu der apostolischen Katechese brachte ihm in Rom nicht nur Zustimmung ein. Seine Vision „Zurück zum Ursprung“, so zu agieren, wie die Apostel um Jesus agiert haben, stieß dort auf Unverständnis und Ablehnung, und entsprechend wurde er vom Vatikan gemaßregelt. Er jedoch ließ sich nicht beirren und war gedanklich seiner Zeit weit voraus. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts stand für Pater Jordan fest, dass ein realistisches Sozialverhalten nur durch eine ganzheitliche Entwicklung zu realisieren ist.

Pater Michael Overmann verglich den Ordensgründer mit einem Fußballtrainer: „Der Geist und das Vorbild müssen überzeugen, damit ein vertrauensvolles Miteinander gewährleistet ist. Nur so ist es möglich, neue Gedanken zu erleben und sich davon beflügeln zu lassen.“

Pater Franziskus Maria vom Kreuz Jordan verstarb 1918 im Alter von 70 Jahren in Freiburg in der Schweiz. Seine sterblichen Überreste wurden 1956 nach Rom in das Mutterhaus überführt. Seine geistlichen Söhne und Töchter sind nach wie vor weltweit tätig, um die apostolische Überzeugung zu verbreiten, nach den Vorstellungen ihres Gründers zu wirken und den Glauben an Gott lebendig zu halten.