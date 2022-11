Klezmer ertönt in Bad Wurzach

Das Duo Kleznova tritt am Freitag, 11. November, in Bad Wurzach auf. Der Abend unter dem Titel „Das Leben teilen. In Freud´ und Leid. Mit Klezmer und Gedanken“ beginnt um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Klezmer bedeutet „Gefäß des Liedes“. Günter Schwanghart (Klarinette) und Josef Bichlmair (Zither) sind zwei solche Liedgefäße, heißt es in der Ankündigung der Kurseelsorge. Gefüllt mit jüdischer Volksmusik lassen demnach sie ihre Zuhörer – mal in Moll, dann in Dur – am Leben teilhaben, das in ihren Liedern steckt. Mit von der Partie ist auch Christine Silla-Kiefer (Vorleserin), als Wortgefäß voller jüdischer Geschichten mit Lebensfreude, Witz und Tiefgang.

Die Kurseelsorge ruft dazu auf, auf diese Weise ein Stück Leben(szeit) zu teilen und „mit Klezmer und Gedanken an unsere jüdischen Wurzeln“ zu gehen. Denn der christliche Glaube sei dort fest verankert, und von dort komme vieles, das unsere Kultur ausmacht.

Der Eintritt ist frei. Spenden unterstützen die Kurseelsorge.