Klaus Amann wird neuer Schulleiter des Gymnasiums Salvatorkolleg Bad Wurzach. Das teilte die Schule am Freitagmittag mit.

Amann folgt auf Pater Friedrich Emde, der, wie berichtet, zum Schuljahresende ausscheidet. Seine Amtszeit beginnt am 1. August.

Klaus Amann wurde 1962 in Wangen geboren. Nach dem Abitur und dem Zivildienst studierte er Katholische Theologie und Mathematik in Tübingen. Seit 1991 unterrichtet er am Salvatorkolleg. Im Jahr 2007 wurde Klaus Amann stellvertretender Schulleiter.