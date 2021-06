Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die klassische Stadtführung startet nach der Corona bedingten Pause wieder ab Freitag, 25. Juni jeden Freitag um 14.30 Uhr bei der Bad Wurzach Info und führt zunächst durch das historische Gebäude des ehemaligen Klosters Maria Rosengarten. Neben dem Besuch des ehemaligen Klosters steht ein Besuch der Stadtpfarrkirche St. Verena, ein Rundgang durch die Innenstadt von Bad Wurzach sowie eine Besichtigung des berühmten Barocktreppenhauses im Wurzacher Schloss an.

Tauchen Sie ein in die Historie und die Geschichten Bad Wurzachs! Beim Abendlichen Stadtspaziergang entdecken Sie die etwas anderen „Ecken“ der Stadt und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Stadt. Mögliche Themenschwerpunkte sind mittelalterliche Mauern und Tore, Wasser und Brunnen, Blick auf die Alpenkette uvm. Der abendliche Spaziergang startet am Dienstag, 22. Juni jeden Dienstag um 19 Uhr. Treffpunkt ist die Bad Wurzach Info.

Damit die Führungen wieder stattfinden können, müssen bestimmte Vorgaben eingehalten werden. Im Moment gelten noch die drei G (getestet – geimpft – genesen). Wenn die Inzidenz von 35 dauerhaft unterschritten wird, entfällt die allgemeine Testpflicht. Die Gruppengröße ist auf maximal 15 Teilnehmende begrenzt, es muss ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den teilnehmenden Personen eingehalten werden. Während der Führung besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, es sei denn, es werden Räumlichkeiten betreten. Dann ist das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend. Für die Teilnahme an den Führungen ist eine Anmeldung bei der Bad Wurzach Info für die Stadtführungen am Freitag bis 12 Uhr und für den abendlichen Spaziergang bis 17 Uhr erforderlich: Telefon 07564 / 302 150 oder per E-Mail an service@bad-wurzach.de. Bei der Anmeldung werden Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer zur Gewährleistung einer Rückverfolgbarkeit im Falle eines Infektionsereignisses erfasst. Die Teilnehmerlisten werden für vier Wochen bei der Bad Wurzach Info aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Stadtführung: Preis: 3 Euro, bzw. 2 Euro mit Gästekarte, 2 Stunden; Treff: freitags 14.30 Uhr, Bad Wurzach Info, mind. 5 Personen, max. 15 Personen. Abendlicher Stadtspaziergang: 2,50 Euro, mit Gästekarte 1,50 Euro, 1 Stunde; Treff: dienstags 19 Uhr, Bad Wurzach Info, mind. 5 Personen, maximal 15 Personen.