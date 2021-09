Kiosk am alten Freibad in Bad Wurzach brennt ab

In der Nacht auf Sonntag ist ein Lagerhaus im Birkenweg in Bad Wurzach vollständig abgebrannt. Zeugen meldeten nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht den Brand des Kiosks am alten Freibad.

Die Feuerwehr Bad Wurzach bekämpfte den Brand mit 24 Feuerwehrleuten, konnte das Gebäude, welches schon zuvor zum Abriss anstand, aber nicht mehr retten. Da die nächsten Gebäude mehrere Hundert Meter entfernt stehen, bestand für diese keine Gefahr.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt.