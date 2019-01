Kinderkleidung und noch mehr

Sie zählen bei Eltern und Großeltern zu den beliebtesten Terminen des Jahres: Basare, bei denen Kinderkleidung und Spielzeug von privat zu privat verkauft werden.

Ehrenamtlich werden sie von örtlichen Basarteams organisiert. Hunderte Kaufwillige und viele Dutzend Verkäufer nehmen dieses Angebot gerne wahr. Die Organisatorinnen aus Arnach (9. März), Haidgau (15. März), Hauerz (22. März) und Unterschwarzach (6. April) haben bereits ihre Termine und Modalitäten gemeldet.

Der Sportverein Arnach veranstaltet am Samstag, 9. März, von 13 bis 15 Uhr seinen Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Turnhalle Arnach. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ohne Begleitung ist laut Mitteilung bereits ab 12.30 Uhr. Aus Platzgründen dürfen an diesem Samstag keine Kinderwagen mit in die Halle genommen werden. Der Kindergarten verkauft im Foyer Kuchen.

Listennummern für Verkäufer und weitere Informationen gibt es per E-Mail an bazar-arnach@web.de oder ab dem 25. Februar täglich ab 14 Uhr bei Margret Zapf unter der Telefonnummer 07564 / 3767.

Zum Verkauf angenommen werden nur gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 152, Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze und Spielzeug. Verkäufer sollten darauf achten, dass die Ware sauber und ohne Löcher ist. Es dürfen pro Listennummer maximal 50 Teile und drei Paar Schuhe abgegeben werden. Artikel dürfen nicht unter einem Euro ausgezeichnet werden. Der Verein übernimmt keine Haftung für verloren gegangene oder beschädigte Gegenstände.

Die Annahmegebühr beträgt pro Listennummer drei Euro. Vom Verkaufspreis werden zehn Prozent einbehalten, heißt es in der Mitteilung. Die Abgabe der Verkaufsgegenstände ist am Freitag, 8. März, von 16 bis18 Uhr, die Abholung der nicht verkauften Ware ist am Samstag, 9. März, von 19 bis 19.30 Uhr.

In Haidgau findet am 15. März wieder ein Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Turn- und Festhalle statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 56 bis Größe 176, Umstandskleidung, Kinderwagen, Buggys, Bücher, Kinderfahrzeuge aller Art, Spielwaren und so weiter angeboten.

Annahme ist laut Mitteilung des Teams am 14. März von 15.30 bis 17 Uhr, der Verkauf findet am Freitag, 15. März, von 14 bis 15.30 Uhr statt, die Rückgabe nicht verkaufter Waren ist von 19 bis 19.30 Uhr. Für Schwangere ist bereits um 13.30 Uhr Einlass.

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung werden Nummern für Verkäufer nur per E-Mail mit einer unterschriebenen Einverständniserklärung vergeben, teilt das Basarteam mit. Die Einverständniserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

basar.sg-haidgau.de/

Doc_DSGVO.pdf

Rückfragen sind per E-Mail an basar-haidgau@gmx.de sowie telefonisch unter 07564/9367971 möglich.

Es gilt eine Begrenzung auf 50 Artikel pro Kundennummer inklusive drei Paar Schuhe. Jacken und Kleider müssen auf Bügeln angeliefert werden. Die Annahmegebühr beträgt drei Euro, vom Verkaufserlös werden zehn Prozent einbehalten. Dieses Geld kommt als Spende Einrichtungen für Kinder aus der Region und Kindern in Not zugute. Für Verpflegung sorgt die Grundschule in Haidgau mit Kaffee und Kuchen.

Ein Baby- und Kinderkleiderbasar findet auch am Freitag, 22. März, von 18 bis 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Hauerz statt. Schwangere dürfen bereits eine halbe Stunde früher einkaufen, heißt es in einer Mitteilung.Verkauft wird Sommerbekleidung für Babys und Kinder bis Größe 176 sowie Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Wickeltische, Spielzeug und Bücher.

Das Basarteam nimmt am Donnerstag, 21. März, von 19 bis 20 Uhr Ware an. Die Rückgabe der nicht verkauften Teile ist am Samstag, 23. März, von 9 bis 10 Uhr. Kundennummern und weitere Informationen gibt es bei Familie Budai, Telefon 07568 / 9609960 (Nummern 0 bis 249), und bei Familie Mayer, Telefon 07568 / 925735 (Nummern : 250 bis 300). In diesem Jahr gibt es keine Stammnummern mehr. Die Nummernvergabe erfolgt jetzt für jeden Basar aufs Neue, so die Mitteilung weiter.

Wer Ware zum Verkauf abgibt, darf maximal 65 Kleidungsstücke und fünf Paar Schuhe pro Kundennummer mitbringen. Unterwäsche, Bodys, Socken, Strumpfhosen und Plüschtiere sind vom Verkauf ausgeschlossen. Kaputte Ware wird ebenfalls nicht angenommen.

Das Basarteam berechnet eine Pauschale von drei Euro pro Kundennummer.Vom Verkaufserlös werden zehn Prozent einbehalten und für einen guten Zweck gespendet.

Der Kinderkleiderbasar „Rund um’s Kind“ findet am Samstag, 6. April, von 13 bis 15 Uhr in der Turn- und Festhalle Unterschwarzach statt. Angeboten werden laut Ankündigung gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Kinderautositze, Kinderbücher und Spielzeug.

Wer den Kleiderschrank der Kinder ausgemistet hat und die Klamotten zum Verkauf anbieten möchte, bekommt dazu die Gelegenheit. Am Freitag, 5. April, nimmt das Basarteam von 14.30 bis 16 Uhr zu verkaufende Artikel entgegen. Wer etwas in den Verkauf geben möchte, muss zuvor eine Kundennummer reservieren. Diese gibt es bei Familie Gropper unter der Telefonnummer 01590 / 1410315 (Nummer 1 bis 60) und bei Familie Schad unter der Telefonnummer 01525 / 7067385 (Nummer 61 bis 120).

Abgegeben werden dürfen pro Nummer maximal 50 Teile und drei Paar Schuhe. Unterwäsche und Plüschtiere sind vom Verkauf ausgeschlossen. Auch Inhaber einer reservierten Nummer sollten sich telefonisch anmelden. Die Annahmegebühr beträgt pro Nummer drei Euro. Nicht verkaufte Artikel können am Samstagabend nach dem Basar zwischen 18.30 und 19Uhr in der Turn- und Festhalle abgeholt werden. Nicht abgeholte Ware wird dem Roten Kreuz gespendet. Vom Verkaufserlös gehen laut Veranstalter zehn Prozent an eine soziale Einrichtung.