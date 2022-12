Kindergarten Ziegelbach trifft den Nikolaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine besondere Überraschung gab es dieser Tage für die Kinder des Städtischen Kindergartens Ziegelbach. Bei einem Ausflug in den Wald trafen sie auf den Nikolaus samt seinem Helfer Knecht Ruprecht.

Da die Erzieherinnen in den Tagen zuvor mit den Kindern schon die Geschichte des Heiligen Sankt Nikolaus besprochen hatten, war die Freude bei den Kleinen sehr groß ihn nun in echt zu treffen. In seinem goldenen Buch fand er nur lobende Worte zu den Mädchen und Jungen aus Ziegelbach. Darum durften sich alle Kinder über eine Kleinigkeit im Stoffbeutel freuen.

Geschenke gab es aber nicht nur vom Nikolaus. Der Elternbeirat überreichte dem Team des Kindergarten Ziegelbach Outdoor-Sitzkissen, eine Slackline inklusive Zubehör sowie ein Ninja Line Set. Damit haben die und Kinder und Erzieherinnen nun für alle Jahreszeiten eine wetterfeste Sitzgelegenheit und Spielzeug für ihren monatlichen Waldtag. Möglich wurden diese Geschenke durch die großzügige Unterstützung der Firma SIGG Fahrzeugbau sowie mehrere Privatspenden.

„Corona hat unseren Kindergartenalltag stark eingeschränkt. Wir sind froh in diesem Jahr endlich wieder alle Feste regulär feiern zu dürfen und auch wieder Ausflüge machen zu können. Unser Dank gilt allen, die uns dabei in so vielfältiger Form unterstützt haben“, so die Kindergartenleiterin Tamara Sauter.