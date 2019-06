Kindergarten St. Verena: Ort der Freude und des Friedens

Der katholische Kindergarten St. Verena in Bad Wurzach feiert am Wochenende sein 60-Jahr-Jubiläum an diesem Standort. Vor 25 Jahren wurde das alte Gebäude durch einen innovativen und kindgerecht gestalteten Neubau an gleicher Stelle ersetzt.

Ganz ursprünglich gab es die frühere Kinderschule aber schon deutlich länger. Schulschwester Laurentia betreute bereits 1861 35 Kinder aus Bad Wurzach. Die Gebühren dafür wurden seinerzeit noch in Kreuzern und Gulden beglichen. Nach Stationen in Maria Rosengarten und dem Gemeindehaus Maria wurde der Neubau in der Memminger Straße verwirklicht.

Unter Führung der Kongregation „Unserer Lieben Frau Arme Schulschwestern zu Rottenburg“ übernahm Schwester Vera Hauser die Leitung des Hauses und betreute mit einer Mitarbeiterin zwei Kindergruppen. Der Beruf der Kindergärtnerin war für Schwester Vera Beruf und Berufung zugleich; übte sie ihn doch 46 Jahre mit Herzblut aus. 1978 übernahm Anita Weber die Leitungsposition, und von 1987 bis 2002 trug Elisabeth Nowej die Verantwortung für die kirchliche Einrichtung.

Heiß geliebt

Ein Kindergartenkind der ersten Stunde war Ulrich Grösser. Er erinnert sich nach so vielen Jahren noch an die regelmäßigen Gebete, den Bratapfelduft, an seinen Kindergartenfreund Robert Stützle und natürlich an Schwester Vera. „Sie war eine Institution und wurde von allen Kindern heiß geliebt“, beschreibt Grösser die damalige Leiterin.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Kindergartens war der Neubau, der im Februar 1993 vom Kirchengemeinderat genehmigt wurde. Während der Abriss- und Bauphase zogen die Kinder mitsamt Betreuerinnen und Spielzeug nochmals in das Gemeindehaus Maria ein. „Eine tolle Zeit war das“, erinnert sich die Leiterin Liane Pollermann gerne an diese Zeit zurück. „Alles war eng und provisorisch, aber die Stimmung und der Zusammenhalt im Team waren einfach toll.“

2,5 Millionen D-Mark

Damit dieses große Bauprojekt überhaupt realisiert werden konnte, arbeiteten die Stadtverwaltung Bad Wurzach, die Diözese Rottenburg und der Kirchengemeinderat Hand in Hand. Der damalige Stadtbaumeister Peter-Paul Thum übernahm die architektonische Planung und die anschließende Bauleitung. Die Kosten für das außergewöhnliche Kinderparadies waren enorm, etwa 2,5 Millionen D-Mark wurden aufgewendet; und dank einer Zuwendung von Senator Friedrich Schiedel konnten sie gedeckelt werden.

Der damalige Stadtpfarrer Norbert Wahl beschrieb in seiner Eröffnungsansprache, den Kindergarten als Hort der Kinder, als einen Ort der Freude und des Friedens. Rund 100 Kinder ergriffen im Oktober 1994 Besitz von „ihrem“ schönen neuen Haus und wuselten durch die Räume.

Enormer Mehraufwand

Im Laufe der lange Jahre hat sich Vieles verändert. Aus den Kindergärtnerinnen wurden Erzieherinnen, Verwaltungs- und Dokumentationspflichten nehmen erheblich Zeit in Anspruch und nicht zuletzt die Öffnung der Kindergärten für Kinder unter drei Jahren bedeutet für die Betreuerinnen einen enormen Mehraufwand. „Ich liebe alle meine Kinder“, sagt Liane Pollermann und so, wie sie dabei strahlt, kommt es von Herzen.

Am Sonntag nun wird das Jubiläum gefeiert. Dafür wird fleißig geprobt und geübt, damit bei dem umfangreichen Programm alles reibungslos ablaufen kann.

Das Festprogramm

Das gemeinsame Festprogramm für das Sommerfest und Kindergartenjubiläum St. Verena:

10.30 Uhr Familiengottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Verena. Im Zeichen des Regenbogens gestalten die Kindergartenkinder den Gottesdienst mit.

Mittagessen in der Turn- und Festhalle mit musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Bad Wurzach. Zum Nachmittagskaffee unterhalten die Alphornbläser.

Zwischen 12 und 16 Uhr öffnet der Kindergarten seine Türen.

13.30 Uhr Aufführung der Projektgruppe Schwarzlichttheater.

14.30 Uhr Späße mit der Clownin Frau Pups.

Auf dem ganzen Kindergartengelände finden weitere Aktionen statt. Es gibt ein Jahreskreis-Kino, ein Zimmer der Vergangenheit, Info-Stellwände für Entdecker, ein großes Spielmobil und eine Mal- und Knetecke. Beim Dosenwerfen und Körnerbuddeln können die Gäste ihr Geschick beweisen und dabei attraktive Preise gewinnen.