Kindergarten in Eintürnen eingeweiht: Große Freude nach harter Zeit

Blauweißer Fahnenschmuck an den Häusern wies den zahlreichen Gästen am Sonntag den Weg zum katholischen Kindergarten „Maria Theresia“ in Eintürnenberg. Nach einer rund zweijährigen Planungs- und Bauphase durften die Kinder nun endlich ihr Schmuckstück der Öffentlichkeit präsentieren.

Begonnen hatte der Festtag mit einem Kindergottesdienst, der von Pfarrer Paul Notz in der Kirche St. Martin zelebriert wurde. Das Team der Erzieherinnen hatte mit der Einrichtungsleitung, Sabine Lang, einen bewegten und munteren Ablauf einstudiert, Eltern, Großeltern und Geschwister waren mit Freude dabei und nahmen Bürgermeisterin Alexandra Scherer und Vertreter des Stadtbauamtes, beim Tanz durch die Kirche, in ihre Mitte.

Selbst komponiert

Die offizielle Eröffnung leiteten ebenfalls die Kinder ein. Ein selbstkomponiertes „Kindergartenhandwerkerlied“ war ihr großes Dankeschön dafür, nun in neu gestalteten Räumen spielen zu dürfen.

Scherer berichtete in ihrem Grußwort von der Einmaligkeit der Kooperation zwischen der Kirchengemeinde Eintürnen und der Stadt Bad Wurzach. Nach ersten Gesprächen sei die Vereinbarung getroffen worden, dass die Stadt die Bauträgerschaft für das Objekt übernehme.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer, Ortsvorsteher Berthold Leupolz und Pfarrer Paul Notz (von links) freuen sich über die gelungene Sanierung. (Foto: Christine Hofer-Runst)

Es habe zwar alles länger gedauert, als geplant und auch den ursprünglichen Kostenrahmen habe man nicht halten können, aber dafür stehe den Kindern nun ein grundsaniertes Gebäude zur Verfügung, das sehr schön und vor allen Dingen kindgerecht geworden sei. Sie bedankte sich bei allen Beteiligten der Stadtverwaltung und bei den Handwerkern, die gute Arbeit leisteten und einen unfallfreien Ablauf sicherstellen konnten.

Eintürnen als „Hartz-V-Empfänger“

Ortsvorsteher und Gewählter Vorsitzender der örtlichen Kirchengemeinde, Berthold Leupolz, bedankte sich ebenfalls dafür, dass die Zusammenarbeit mit der Kommune so wunderbar funktioniert habe. Durch die großen Baustellen der vergangenen Jahre an der Kirche seien keine Geldmittel mehr vorhanden und so habe Eintürnenberg in Rottenburg bereits den Titel „Hartz-V-Empfänger“ erhalten.

„Die Zeit war hart, die Übergangslösung im Haus St. Martin beengt und eigentlich überall Lärm und Schmutz“, blickte Leupolz auf die Bauphase zurück. „Aber es hat keiner gemault oder geschimpft, jeder ertrug es in dem Wissen, dass es bald vorbei sein wird.“

„Geschenke Gottes“

Pfarrer Paul Notz freute sich darüber, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen so hoch ist, denn „Kinder sind Geschenke Gottes und wir sind somit eine junge, lebendige Gemeinde“. Kaum zu glauben, aber von den nun insgesamt 53 Plätzen, die geschaffen wurden, sind nur noch drei verfügbar.

Nach gemeinsamem Gesang und Gebeten erbat Pfarrer Notz den Segen für das Haus und die Türen wurden für die interessierten Besucher geöffnet. In einem wunderschön gestalteten Haus dürfen nun die „Bergenzwerge“, wie sich die Kleinen selbst nennen, eine tolle Kindheit verbringen.