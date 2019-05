Kindergärten: Scherer kündigt Strategie-Diskussion an

Von

Nach kurzer schwerer Krankheit ist Diakon i.R. Ottmar Ackermann im 73. Lebensjahr am Montagabend in Aalen verstorben. Er wurde am 3. September 1946 in Schwäbisch Gmünd geboren und ist dort zur Schule gegangen. Nach kaufmännischer Ausbildung und Tätigkeit wechselte er zum Beruf des Jugend- und Heimerziehers. Dann absolvierte er ein Fernstudium in Theologie, das er mit Examen abschloss. In Bietigheim-Bissingen wurde er am 28. Oktober 1979 von Bischof Georg Moser zum Diakon geweiht.