Kindergärten beteiligen sich am bundesweiten Vorlesetag

Die Kindergärten Sonnentau und Regenbogen haben sich am bundesweiten Vorlesetag, der immer am dritten Freitag im November stattfindet, beteiligt. „Seit 2004 gibt es im Rahmen einer gemeinsamen Initiative des Verlags ,Die Zeit’, der Stiftung Lesen sowie der Deutsche Bahn Stiftung einen bundesweiten Vorlesetag, der ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens geben soll“, berichtet Sonja Wetzel, Leiterin des Fachbereichs Bildung, Betreuung und Kultur bei der Stadt Bad Wurzach.

Gemeinsames Ziel ist dabei in erster Linie, an die Bedeutung des Vorlesens zu erinnern. „Kinder lieben es, in die Welt der spannenden Geschichten einzutauchen und entwickeln dabei viel Fantasie und Kreativität. Gleichzeitig wird dabei die Liebe zu Büchern geweckt – Vorlesen ist wichtig, um die Sprachentwicklung positiv zu unterstützen“, werden die Kindergartenleiterinnen Ulrike Kossbiel-Sigg und Caroline Vogt in dem Pressetext zitiert. Am Vorlesetag hätten Eltern sowie die Vorlesepaten Christine Baier und Doris Oberdorfer die Aktion tatkräftig unterstützt .

„Ein herzliches Dankeschön gilt den Vorlesepaten und Eltern, die sich für die Aktion und die Kinder an diesem Tag Zeit genommen haben, sowie den Erzieherinnen für ihren Einsatz“, so Sonja Wetzel