Kinder lernen die Bedeutung der Wildbienen kennen

Beim Osterferien-Aktionstag „Wild und wichtig“ im Naturschutzzentrum (NAZ) Wurzacher Ried haben die teilnehmenden Kinder die Welt der Wildbienen kennengelernt. Wildbienen sind klein, leisten aber Großes, denn sie sind wichtige Bestäuber von Obst- und Gemüsepflanzen. In Deutschland sind Wildbienen jedoch stark bedroht, teilt das Zentrum mit.

Die Kinder haben deshalb eine Wildbienen-Kinderstube für daheim gebaut und so aktiv mitgeholfen, Wildbienen zu schützen. Außerdem haben sie eine große Wildbienen-Nisthilfe neben dem Naturschutzzentrum eingerichtet. Diese Nisthilfe stand laut NAZ bislang an einem ungeeigneten Standort im hinteren Wurzacher Kurpark und war in die Jahre gekommen. Am neuen Standort zwischen Naturschutzzentrum und Kurhaus wird derzeit auch schrittweise die ehemalige Rasenfläche in eine Blühwiese mit verschiedenen Lebensräumen für Insekten umgewandelt. Die Fläche soll künftig als Beispiel für Insektenschutzmaßnahmen dienen und Informationen über Wildbienen und andere Insekten vermitteln.

Das Naturschutzzentrum weist zudem darauf hin, dass viele im Handel zu erwerbenden Insekten-Nisthilfen ungeeignet sind, da sie mit falschen Materialien bestückt sind. Dies sind etwa Kiefernzapfen, Holzwolle, Schneckenhäuser oder Backsteine mit zu großen Löchern. Besser geeignet seien beispielsweise Röhren aus Schilf oder Bambus, die am hinteren Ende geschlossen sind und vorne nicht zersplittert sein dürfen. Bei Bohrungen ins Holz dürfe die Bohrung nur ins Längsholz erfolgen, also senkrecht zur ehemaligen Rinde. Die Bohrlöcher müssten sauber ausgefeilt werden, sodass sich die Insekten nicht an den zarten Flügeln verletzen. Die Lochgrößen sollten variieren und 8 Millimeter nicht überschreiten. Dies gelte auch für Lochziegel oder Tonsteine.