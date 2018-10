Kinder freuen sich über Eisspende

Wie schon in früheren Jahren hat Aldo Bucco vor der bald bevorstehenden Winterpause Kinder aus den städtischen Kindergärten Regenbogen und Sonnentau mit einer leckeren Eisüberraschung beschenkt, teilt die Stadt mit. „Im Namen aller Kinder möchten wir dafür ein herzliches Dankeschön sagen“, so die Kindergartenleiterinnen Ulrike Kossbiel-Sigg und Carolin Vogt. Bei den Kleinen sei die Überraschung erwartungsgemäß sehr gut angekommen. „Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn Aldo im Frühjahr wieder öffnet“, so der allgemeine Tenor bei den Kindern.