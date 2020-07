Kind stürzt mit dem Fahrrad in Bad Wurzach

In der Bad Wurzacher Straße Am Schlossbühl ist am Donnerstagabend ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad gestürzt, nachdem er beim Umfahren einer nicht ausreichend abgesicherten Baustelle gegen ein stehendes Auto geprallt war. Das Kind verletzte sich nur leicht, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 19.25 Uhr fuhr das Kind auf der abschüssigen Strecke in Richtung Bühlstraße. Unmittelbar nach einer unübersichtlichen Rechtskurve erschrak er wegen einer Straßenbaustelle, in deren Bereich neu asphaltiert worden war, aber der Feinbelag noch fehlte. Um nicht durch die einige Zentimeter tiefer liegende Baustelle fahren zu müssen, wich er nach links aus. Im Vorbeifahren schaute er nochmals nach der Baustelle und sah deswegen nicht, dass er immer weiter nach links lenkte. Dort stand in der Gegenrichtung ein Citroen am rechten Fahrbahnrand, dem der Junge nicht mehr ausweichen konnte. Beim Zusammenstoß stürzte der Elfjährige und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Sein Elektrofahrrad wurde nur wenig beschädigt. Da die Baustelle nicht ausreichend abgesichert war, ermittelt die Polizei nun gegen die verantwortliche Firma.