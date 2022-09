Kind auf Fahrrad von Auto erfasst

Mehrere Verletzungen hat ein Kind auf einem Fahrrad erlitten, das am Donnerstagmorgen in der Schulstraße von einem Auto erfasst wurde. Die 19 Jahre alte Fahrerin des Mazda wollte laut Polizeibericht von der Schulstraße nach links in die Kirchbühlstraße abbiegen, als eine ihr entgegenkommende Peugeot-Fahrerin abbremste und ihr per Handzeichen zu verstehen gab, dass sie sie durchfahren lasse. Beim Anfahren übersah die 19-Jährige den 11 Jahre alten Bub auf dem Mountainbike, der die Schulstraße stadteinwärts befuhr. Mit Gesichtsverletzungen wurde er nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und dem Rad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.