Zwei Raupen des Totenkopfschwärmers hat Irmgard Lieb kürzlich in ihrem Garten in Unterschwarzach entdeckt. Der Totenkopfschwärmer ist ein Schwärmer, der vor allem in den Tropen Afrikas beheimatet ist. Er kommt aber auch in Südeuropa und findet – seitdie Sommer auch in unseren Breitengraden immer wärmer werden – den Weg nach Mitteleuropa. Foto: Irmgard Lieb