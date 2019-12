Kein Hindernis ist Loris Lauber zu hoch

2019 ist für Loris Lauber aus Seibranz ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Saisonhöhepunkt war für den 15-jährigen Klasse 3 Trial-Fahrer die Europameisterschaft Youth International. Auch bei der deutschen Jugendmeisterschaft und der bayerischen Meisterschaft konnte er sich hervorragend schlagen.

Beim Alpenpokal (Bezirk Südbayern), konnte er zwei Siege erringen und wurde Gesamtdritter. Bei der bayerischen Meisterschaft verpasste er nach neun Läufen das Siegerpodest nur um 0,28 Punkte. Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, für die er sich bei einem Lehrgang des Deutschen Motorsport Bundes qualifizierte, war er am Samstag auf Platz drei gelegen, verlor diesen beim abschließenden Sonntagslauf der rund 40 Konkurrenten wegen eines leichten Fehlers um 0,08 (!) Punkte und wurde damit trotzdem noch Vierter. Das Highlight des Jahres waren aber die vier Läufe zur Europameisterschaft, die in Italien, Frankreich und Tschechien stattfanden. Bis auf einen beendete Loris Lauber dabei alle in den Top Ten der 20 bis 25 Starter. Sein sechster Platz in Frankreich war der absolute Höhepunkt seiner bisherigen Karriere.

Das Team Lauber, also Vater Edwin und Sohn Loris, überlegt noch, ob sie mit dem Aufstieg in die Klasse zwei, wo er dann auch auf den inzwischen 50-jährigen Markus Kipp, Europameister 2016 (Ü 40) treffen würde, eine Maschine mit größerem Hubraum anschaffen soll. „Denn in dieser Klasse sind die Hindernisse schwieriger und zum Teil drei bis vier Meter hoch. Da können schon Kombinationen mit mehreren Stufen hintereinander kommen, “ erläutert Loris Lauber. Der Vorteil der kleinen Maschine sieht Vater Edwin darin, dass sein Filius mit der 125er die Technik noch besser verfeinern kann.

Kurz nach Weihnachten geht es schon wieder weiter

Apropos Technik lernen. Bereits am 27. Dezember findet in Lazzate (Italien) das erste Training des Baden-Württemberg-Kaders statt. Im kommenden Jahr will der junge Trialfahrer die Baden-Württembergische Meisterschaft bestreiten. Dafür muss er natürlich körperlich fit sein: Dafür geht er in Brugg in den Kraftraum und regelmäßig zum Joggen. Das Budget für die Saison steht: Neun Sponsoren aus Bad Wurzach und Umgebung unterstützen den jungen Motorsportler.

Für 2020 stehen für den dann 16-jährigen Seibranzer auch persönliche Veränderungen an. „Die Schule geht natürlich vor,“ sagt sein Vater Edwin. Denn Loris macht im Sommer seinen Realschulabschluss und wird danach eine Lehre als Heizungsbauer beginnen. „Daher kann es durchaus sein, dass Loris in dieser Zeit das eine oder andere auslassen muss.“ Aber die beiden sind zuversichtlich, dass er die Doppelbelastung meistern wird. Den Zeitplan für die Abschlusspräsentation im Juni habe er schon, könne also dementsprechend planen.