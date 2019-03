Kehrmaschinen sind unterwegs

Die Frühjahrsreinigung in Bad Wurzach ist angelaufen. Mit Kehrmaschinen wird der Splitt von den Straßen entfernt. Begonnen wurde damit in der Kernstadt.

Voraussichtlich ab Samstag kommt Ziegelbach an die Reihe. In der 13. Kalenderwoche wird es dann laut Planung mit den Ortschaften Unterschwarzach, Dietmanns und Teilbereichen von Eintürnen (Ort beziehungsweise Eintürnenberg) sowie Gospoldshofen (Witzmanns, Albers, und Wiesen) weitergehen. Der Gewerbepark und die Ortschaften Haidgau, Eintürnen (weitere Bereiche), Ziegelbach und Arnach folgen in der 14. Kalenderwoche. Den Abschluss bilden die Frühjahrsreinigung in der Kalenderwoche 16 in den Ortschaften Gospoldshofen (weitere Bereiche), Eintürnen (weitere Bereiche), Seibranz und Hauerz.en die Ortschaften an die Reihe.

Hilfreich sei, so informiert die Stadtverwaltung, wenn in den jeweiligen Wohnbereichen und Teilorten möglichst wenige Fahrzeuge auf der Fahrbahn geparkt werden. Die Bürger können anlässlich der Frühjahrsreinigung auch wieder den Split von den Gehwegen auf die Straße kehren, damit die Reinigungsmaschinen diese Rückstände aufnehmen können. Foto: Steffen Lang