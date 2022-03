Sachschaden von rund 6000 Euro dürfte laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Herrenstraße in Bad Wurzach ereignet hat. Der Lenker einer Kehrmaschine, der dabei war, die Straße zu reinigen, fuhr beim Rangieren auf den geparkten Citroen eines Essenslieferanten auf. Verletzt wurde niemand.