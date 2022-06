„Kaum auszuhalten“: Hunde verletzten zurzeit häufig Rehkitze in der Region

Immer mehr Rehkitze mit schwersten Verletzungen müssen seit einigen Tagen in der Pflegestation von Alexander Dreher bei Unterschwarzach versorgt werden. Grund sind nach seiner Aussage Hundeattacken.

Der 21-Jährige aus Truilz bei Unterschwarzach betreibt dort eine genehmigte Pflegestelle für Rehkitze, die verletzt oder verwaist sind. In den vergangenen Tage musste er Schreckliches ansehen. Gleich vier schwerst verletzte Rehkitze nahm er auf.

„Eines hatte einen dreifach gebrochenen Kiefer, zwei hatten tiefe Bisswunden am Kopf, das vierte eine Bisswunde an der Kehle“, berichtet Dreher. Nur eines der Kitze lebt derzeit noch. „Aktuell ist es wirklich sehr schlimm und kaum auszuhalten.“

Hunde an die Leine nehmen

Dabei wäre all dieses Leid ganz einfach zu vermeiden, sagt der Tierliebhaber, der für die Wildtierhilfe Baden-Württemberg ehrenamtlich im Einsatz ist. „Meine große Bitte an Hundebesitzer ist, dass sie ihre Hunde beim Spazierengehen an die Leine nehmen und auf den Wegen bleiben. Wenigstens jetzt, da Brut- und Setzzeit ist. Nicht nur Kitze, sondern auch alle anderen Wildtierkinder sind aktuell freilaufenden Hunden quasi ausgeliefert.“

Selbst wenn der Hund das Rehkitz nicht beißt, sondern es nur abschleckt, werde das Jungtier ein Fall für die Pflegestation. Dann nehme es die Geiß nämlich wegen des fremden Geruchs nicht mehr an.

Tiere liegenlassen

Eine weitere große Bitte des 21-Jährigen ist es, dass Spaziergänger, die Kitze, aber auch zum Beispiel junge Hasen in Wiesen finden, dort liegenlassen. Erst kürzlich habe man bei ihm gleich fünf auf einer Wiese eingesammelte Junghasen abgegeben.

Auch wenn es so scheine, seien diese fast immer nicht vom Muttertier verlassen. Das sei in den allermeisten Fällen nur wegen der Spaziergänger geflüchtet und kehre zurück, sobald diese wieder außer Sicht sind.

„Wenn man aus irgendwelchen Gründen doch Bedenken hat, kann man den Jäger informieren und dann bei mir nachfragen“, so Dreher. Auch wer ein verletztes Tier findet, solle den zuständigen Jäger verständigen, der sich seinerseits dann mit einer genehmigten Pflegestation in Verbindung setzt.

Unberechtigt sei die weit verbreitete Sorge, dass der verständigte Jäger solche Tiere erschieße. „Das tut er ganz sicherlich nicht“, betont Dreher.

Mit der Drohne auf der Suche

Der junge Truilzer, der Lehramt in Weingarten studiert, hat derzeit, da viele Wiesen gemäht werden, auch ohne verletzte und aus falsch verstandener Sorge zu ihm gebrachte Tiere viel zu tun.

Er bietet im Umkreis von Bad Wurzach kostenlos die Drohnenrettung an. „Wenn uns Landwirte verständigen, dass sie eine Wiese mähen werden, werden diese kurz zuvor mit einer Drohne abgeflogen. Finden wir dann Kitze holen wir sie aus der Wiese und lassen sie später wieder frei, damit sie von den Geißen abgeholt werden.“

Viele Landwirte würden sich inzwischen tatsächlich auch bei ihm oder beim Jäger melden. „Aber es könnte immer noch besser sein.“

Wer will Drohnen fliegen?

Besser sein könnte auch die Zahl an Helfern von Alexander Dreher. Mitstreiter sucht er händeringend. „ Ich bräuchte vor allem dringend Leute, die die Drohnen über die Wiesen und Felder fliegen lassen. Auch Unterstützung beim Schneiden von Videos ist sehr willkommen.“

Dreher ist telefonisch unter 01525/8131857 erreichbar. Auf der Plattform Instagram ist er unter „liesdeintier“ zu finden. Dort berichtet er laufend über die Wildtierrettung.