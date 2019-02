Kaum Änderungen im Führungsteam

Auf rege Beteiligung ist am Dienstag im „Casa Rustica“ die Hauptversammlung des Landfrauenverbandes Württembergisches Allgäu, Region Bad Wurzach gestoßen, bei der es neben Neuwahlen auch ein Vortrag über die gesellschaftliche Wertigkeit der Landfrauen sowie Themen aus der Kommunalpolitik von Gisela Brodd gab.

Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen zunächst von Conny Bank, Regionsvorsitzende, die sich sehr über das zahlreiche Erscheinen ihrer Kolleginnen freute. Anschließend berichtete Schriftführerin Ingrid Berle in einem kurzen Jahresrückblick über die getätigten Aktivitäten der Landfrauen. Diese reichten von Ausflügen, Führungen, Wanderungen über die Bewirtung beim Erdbeer-Picknick bis hin zum Besuch der Salzgrotte in Weitnau.

Weiter im Programm ging es mit dem Kassenbericht, aus dem ein Gewinn von knapp 270 Euro hervorging und der von Kassiererin Inge Riß vorgetragen und von Kassenprüferin Hedwig Harscher als einwandfrei empfunden wurde. Entlastet wurde die Kasse sowie der gesamte Vorstand von Edelgard Kesenheimer. Turnusgemäß wählten die Landfrauen im Rahmen der Hauptversammlung und im Anschluss an eine gemütliche Kaffeerunde, einen neuen Vorstand, der sich kaum von dem der vergangenen drei Jahre. unterscheidet. Geleitet wurde die Wahl von Brodd.

So wurde Conny Bank erneut zur Vorsitzenden erklärt. Ihre Stellvertretung teilen sich Gabi Krug und Nelly Grimm. Inge Riß bleibt nach wie vor Kassiererin. Ingrid Berle trat als Schriftführerin zurück. Ihr Amt übernimmt künftig Iris Bohner. Ramona Gründig bleibt weiterhin Beisitzerin für die Pressearbeit. Auch Rita Schick wurde erneut zur Beisitzerin gewählt. Ihre Kollegin Ingrid Sonntag trat als Beisitzerin zurück. Auf sie folgt Ingrid Berle. Die Kassenprüfung übernehmen Hedwig Harscher (wie gehabt) und Elisabeth Birk, die künftig das Amt von Rita Joos Inne hat. Somit ergab sich lediglich in den Bereichen der Beisitzerinnen sowie der Kassenprüferinnen ein Wechsel. Weiter im Programm ging es mit einem Vortrag von Brodd, die nicht nur in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Landfrauen sondern auch als Gemeinderätin der Stadt Bad Wurzach auftrat.

Frauen an die Macht

Unter dem Motto „Frauen an die Macht“ forderte sie die Teilnehmerinnen zu mehr Engagement in der Politik auf. „Es ist einfach wichtig, dass Frauen in der Politik mitmachen. Wir müssen uns bemerkbar machen und das egal ob im Ortschafts- oder Gemeinderat, denn wir können nicht nur gut Backen und Kochen. Außerdem gehören mehr Frauen in die Kreisräte“, sagte die Kommunalpolitikerin der Freien Wähler.

Sie verwies dabei auf das Netzwerk Bora, in dem sich politisch aktive Frauen, parteiübergreifend und überregional aus den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis dafür einsetzen, mehr Frauen für die politische Teilhabe zu gewinnen.

Des Weiteren ging Brodd auf das Thema Altersvorsorge ein. „Wir Frauen müssen uns schon frühzeitig, um die Rente kümmern, denn jede muss für sich selber schauen, wie es im Alter weitergeht und da helfen 450 Euro-Jobs nicht weiter“. Zusätzlich machte die Referentin auf die zahlreichen Angebote und Seminare aufmerksam, die der Landfrauenverband anbietet. „Nehmt das an, das ist einfach toll“.

Infos über Hallenbadbau

Gegen Ende ihres Vortrages berichtete Brodd über Gemeinderatsthemen, wie den geplanten Hallenbadbau in Bad Wurzach, die Probleme hinsichtlich des Kurbetriebs und Kurhauses aber auch über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) am Beispiel der Gemeinde Unterschwarzach mit Ausblick auf die Gemeinde Seibranz.