Katalysatoren an zwei Autos gestohlen

An zwei Autos, die am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren, haben Diebe am vergangenen Wochenende die Katalysatoren gestohlen. Die Täter schnitten nach Angaben der Polizei mittels Werkzeug an einem VW Beetle und einer Mercedes E-Klasse das Fahrzeugteil heraus, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 erbeten.