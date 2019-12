Kartenvorverkauf für Ziegelbacher Theater hat begonnen

Das Bauerntheater Ziegelbach hat die Theatersaison eröffnet und probt bereits für das Lustspiel in drei Akten „Ruhestand - und plötzlich war die Ruhe weg“ von Regina Rösch. Die Regie übernimmt Charly Glaser. Zum Inhalt: Therese Klein ist mit sich und ihrem Leben zufrieden. Sie versorgt Haus und Familie, betreibt eine kleine Pension, liebt „ Sturm der Liebe, Rote Rosen“ , Kaffeeklatsch und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren beiden Freundinnen Karola und Gisela. Doch an einem Mittwoch im März ist alles vorbei – Ehemann Julius geht in den Ruhestand. Während Erwin und Franz, die beiden Freunde von Julius, bereits Pläne für gemeinsame Unternehmungen der „Rentnergang“ schmieden, wird Therese schlagartig mit der Erkenntnis konfrontiert, dass ihr „Lotterleben“ ein jähes Ende hat.Denn ihr frisch pensionierter, handwerklich völlig talentfreier Ehemann hat sich vorgenommen sowohl das Haus, als auch seine holde Gattin auf Vordermann zu bringen.Gespielt wird an folgenden Tagen: 26., 28. und 29. Januar sowie am 4., 5. und 10. Januar, jeweils um 20 Uhr. Zusätzlich gibt es am 29. Dezember, um 14 Uhr eine Nachmittagsveranstaltung. Karten können von Montag bis Freitag, täglich von 17 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags, von 11 bis 12 Uhr unter Telefon 07564/949888 bestellt werden. An den Aufführungstagen ist für Kurzentschlossene und für Änderungen bei der reservierten Platzwahl das Telefon von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr besetzt. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Für die Mittagsvorstellungen gibt es keine Platzreservierung. Der Eintritt beträgt acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre bezahlen vier Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.bauerntheater-ziegelbach.de.