Karger nimmt Verzinkerei Bad Wurzach in Betrieb

Das Illertisser Familienunternehmen Karger hat in Bad Wurzach ihr viertes Werk in Betrieb genommen. Laut Pressemitteilung war die Freude Geschäftsführer Uli Karger ins Gesicht geschrieben, als er zusammen mit Tochter Sabrina das erste Werkstück ins 450 Grad heiße Zinkbad am neuen Standort Bad Wurzach tauchte. Damit schloss die Firma die rund elfmonatige Bauphase des zwölf Millionen Euro teuren Neubaus ab und läutete die Anlaufphase des vierten Standortes ein. Mit Sabrina Karger, die in Bad Wurzach als Assistentin von Betriebsleiter Thomas Schröder tätig sein wird, steigt die dritte Generation in den Betrieb ein.

Angaben des Unternehmens zufolge werde das Herzstück der neuen Verzinkerei um zwölf Becken zur Vorbehandlung der Werkstücke, zwei Becken zur Passivierung, einer automatisierten Förderanlage sowie modernsten Komponenten in Sachen Umweltaspekten ergänzt. „Durch unsere ausgereifte Absaug- und Filtertechnik erreichen wir bei der Abluft beispielsweise Emissionswerte nahe Null“, wird Geschäftsführer Uli Karger zitiert. Zudem arbeite man in der Produktion ressourcenschonend mit einem geschlossenen Wasserkreislauf und könne dank der Wärmerückgewinnung von April bis Oktober den kompletten Energiebedarf für Brauch- und Heizwasser selbst decken. Mit der geplanten Nachrüstung einer Photovoltaikanlage möchte Karger außerdem auf eine nachhaltige Energieversorgung setzen.

Gruppenumsatz von 26 Millionen Euro angestrebt

„Der Neubau in Bad Wurzach ermöglicht uns eine noch effizientere und ökologischere Auftragsabwicklung unserer dort ansässigen Kunden“, so Mitinhaber Wolfgang Karger zur Entscheidung für den vierten Standort. Darüber hinaus wolle man mit Neukundenakquisen aber auch das Potenzial dieser wirtschaftsstarken Region für das eigene Wachstum nutzen. Laut Karger wird für 2021 ein Gruppenumsatz von 26 Millionen Euro angestrebt, die Mitarbeiterzahl soll auf mehr als 250 steigen. Dass sich die Spezialisten für Feuerverzinkung dabei im 1990 eröffneten und seitdem in fünf Bauabschnitten kontinuierlich erweiterten Bad Wurzacher Gewerbepark niedergelassen haben, freut die Bürgermeisterin. „Wir sind stolz, dass ein so erfolgreiches und prosperierendes Unternehmen wir Karger seinen neuen Standort in Bad Wurzach gewählt hat. Das zeigt uns, dass wir als Stadt insgesamt attraktiv sind und dass die Rahmenbedingungen in Bad Wurzach passen“, wird Alexandra Scherer in der Pressemitteilung zitiert. Die Zusammenarbeit mit der Unternehmensgruppe wie auch mit der Familie Karger sei dabei von Anfang an sehr offen, konstruktiv und vertrauensvoll gewesen. „Es ist sehr gut, dass mit der Firma Karger auch eine stattliche Anzahl an neuen Arbeitsplätzen in unserer Stadt entstanden sind und noch weitere entstehen werden“, so Scherer.

Aufnahme des Regelbetriebs im Februar

Derzeit arbeiten am neuen Standort in Bad Wurzach 17 Mitarbeiter im Ein-Schicht-Betrieb, mit Aufnahme des Regelbetriebs im Februar sollen es dann 25 Mitarbeiter sein. Alle Arbeitskräfte durchliefen eine dreimonatige Einarbeitungsphase in den Verzinkereien Illertissen und Mertingen, von wo aus seit Mitte 2020 auch schon die ersten Aufträge und Kunden aus dem neuen Einzugsgebiet bedient wurden. Künftig laufen diese in Bad Wurzach direkt und werden mit Bestellungen von Großkunden anderer Standorte ergänzt. „Ab Sommer 2021 wollen wir dort mit zwei Schichten und 50 Mitarbeitern rund 10 000 Tonnen Stahl pro Jahr veredeln“, so Geschäftsführer Wolfgang Karger. Dazu soll die Aufnahme des Regelbetriebs mit einem Online-Event gefeiert werden, da coronabedingt auch dann eine größere Veranstaltung noch nicht möglich sei.