Kandidaten treffen sich zum finalen Schlagabtausch

Nur noch wenige Tage bleiben bis zur Bürgermeisterwahl in Bad Wurzach. Am Mittwochabend haben rund 500 Besucher im fast voll besetzten Kursaal noch einmal die Gelegenheit genutzt, die Kandidaten bei der Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ live zu erleben. Für die Bewirtung sorgte der Fanfarenzug Bad Wurzach.

Alexandra Scherer (CDU), Joachim Schnabel, Marcel Melchiors, Günter Beer und Steffen Deutschenbauer (alle parteilos) stellten sich den Fragen von SZ-Lokalchef Herbert Beck und Redakteur Steffen Lang. Kandidatin Friedhild Miller (parteilos) hatte abgesagt.

Am Sonntag wählt Bad Wurzach einen neuen Bürgermeister. Gleich sechs Kandidaten treten an, um die Nachfolge von Roland Bürkle zu übernehmen. Das Interesse an den Kandidaten bei der Podiumsdiskussion der Schwäbischen Zeitung am gestrigen Abend war deshalb groß. Rahel Krömer und Alexis Albrecht haben bei den Bürgern nachgefragt, was sie von ihrem neuen Bürgermeister erwarten.

Zunächst bezogen die Bewerber Stellung zu den Themen bezahlbarer Wohnraum, Kurbetrieb, Energiewende und Gastronomie im Kurhaus. Anschließend hatten die Besucher die Chance, einige ihrer zahlreichen Fragen loszuwerden. Welche Visionen die Kandidaten für die Stadt haben, wollte beispielsweise eine Bad Wurzacherin wissen. Ein Statement zu Handwerk und Glasfaserausbau forderte ein anderer Bürger.

„Ich habe schon entschieden, wen ich wähle. Der Abend hat mich darin bestätigt“, sagte einer der Besucher nach der knapp über zweistündigen Podiumsdiskussion. Eine andere Wahlberechtigte meinte, dass sie sich noch nicht endgültig auf einen Kandidaten festgelegt habe. Bedenkzeit bleibt ihr noch bis zum kommenden Sonntag. Gesucht wird dann ein Nachfolger für den amtierenden Bürgermeister Roland Bürkle.

Visionen für das Kurhaus

Wie kann die Zukunft der Gastronomie im Kurhaus aussehen? Wie lange kann es sich die Stadt leisten, keinen Pächter zu haben? Auch dazu beziehen die Kandidaten Stellung.

Steffen Deutschenbauer will dafür sorgen, dass das Kurhaus wieder blüht. Seiner Einschätzung nach sollte die Stadt eingreifen, wenn kein Betreiber gefunden wird. Das Kurhaus sollte genutzt werden, „um Veranstaltungen nach Bad Wurzach zu ziehen“.

Dass „nichts tun“ in diesem Punkt die falsche Entscheidung wäre, das betont Günter Beer mehrfach. Zur Not müsse die Stadt die Gastronomie im Kurhaus selber betreiben. Ein Patentrezept für den Betrieb gebe es nicht, man müsse kreativ sein und wirtschaftlich denken.

Als „Eventhöhle“ bezeichnet derweil Joachim Schnabel das Kurhaus. Er ist der „absoluten Überzeugung“, dass sich ein Betreiber finden lässt, „der das Haus mit Herz und Seele betreibt und es nach vorne bringt“. Wie das Konzept genau aussehen soll, müsse abgewartet werden.

Eine neue Idee bringt Marcel Melchiors ins Spiel. Er plädiert dafür, dass im Erdgeschoss ein externer Betreiber ein Café eröffnet. Der Rest des Gebäudes bliebe bei dieser Variante in städtischem Eigentum. Denn: „Das Große und Ganze werden wir nicht verpachten können“, meint er. Der Kursaal könne dann als „Eventhaus“ für Veranstaltungen genutzt werden.

Mit Hochdruck daran arbeiten, einen Pächter zu finden – das sehen die Pläne von Alexandra Scherer vor. Sie hofft, dass entsprechende Bemühungen der Stadtverwaltung zum Erfolg führen. Die Stadt als Betreiber im Kurhaus „sehe ich nicht“. Die aktuell fehlende Gastronomie im Kurhaus ist ihrer Meinung nach ein Thema, das viele Bürger schmerzt.

Bezahlbarer Wohnraum steht im Fokus

Wie wollen Sie als Bürgermeister Wohnraum für Menschen mit schmalem Geldbeutel schaffen?

„Das ist eine komplexe Frage“, findet Joachim Schnabel. „Ein kommunaler Wohnungsbau muss stattfinden“, fordert er. Dabei sieht er den kommenden Bürgermeister in der Pflicht. Dem 60-Jährigen ist daran gelegen, den sozialen Wohnungsbau „schnell in Gang zu kriegen“.

Die Strategie von Marcel Melchiors sieht vor, den bisherigen Plan der Stadtverwaltung fortzuführen. Es gelte, den vorhandenen Wohnraum zu verdichten. „Die Stadt hat kaum andere Möglichkeiten, als Investoren dafür zu finden.“ Davon könnten seiner Meinung nach Menschen mit schmalem Geldbeutel profitieren.

Alexandra Scherer sieht in der Ausweisung von neuen Baugebieten den richtigen Weg. „Denn die Leute, die bauen, machen wieder anderen Wohnraum frei.“ Zudem hält sie es für sinnvoll, in Bebauungsplänen Gebiete für Sozialwohnungen vorzusehen. Ergänzend sei eine „Innenverdichtung“ mit privaten Investoren richtig.

Auf eine marktwirtschaftliche Lösung setzt Steffen Deutschenbauer. Es gelte, zu analysieren, wie es zur Verknappung des Wohnraums kam. Anschließend müsse nach Werkzeugen gesucht werden. Eine Variante mit Blick auf einen „enormen Zuzug in Bad Wurzach“ sei es, einheimischen Bürgern den Kauf von Grundstücken zu erleichtern.

Die Schaffung von sozialem Wohnraum sieht Günter Beer als „Kernaufgabe“. Eine Möglichkeit sei es, dass die Stadt auf Investoren zugeht und diese beim Wohnungsbau unterstützt. Später könne ausgehandelt werden, dass Vermieter dieser Flächen einen vergünstigten Mietpreis gewährleisten müssen.

Über die Zukunft des Kurbetriebs

Was unternehmen die Kandidaten, wenn der mit viel Geld umgebaute Kurbetrieb 2022 weiterhin starke Verluste verzeichnen sollte?

Marcel Melchiors hält die vergangenen Investitionen in den Kurbetrieb für „nicht in Ordnung“. Das Geld hätte in nachhaltigere Projekte gesteckt werden sollen. Er sei nicht bereit, noch einmal so viel Geld für eine „Reanimation“ bereitzustellen. Es gebe wichtigere Themen.

Den Negativtrend deutlich früher als 2022 stoppen – das sieht das Konzept von Alexandra Scherer vor. Es sei wichtig, dass der Kurbetrieb die Gewinnzone erreicht und florieren kann. Die Investition der Stadt hält sie grundsätzlich für richtig. Bei Schwierigkeiten müsse aber frühzeitig gegengesteuert werden.

„Das darf nicht passieren!“ – das sagt Steffen Deutschenbauer zum genannten Szenario. Solche Verluste 2022 seien „unmöglich“. Der 39-Jährige geht davon aus, dass der Kurbetrieb als „Gesundheitsunternehmen“ die Stadt Bad Wurzach als Tourismus-Standort in Zukunft ankurbelt.

„Die Stadt kann es sich nicht erlauben, den Kurbetrieb nur wegen Verlusten aufzugeben“, meint Günter Beer. Dafür seien Stadt und Kurbetrieb „viel zu eng miteinander verzahnt“. Im Extremfall müssten seiner Einschätzung nach weitere finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Joachim Schnabel würde 2022 zunächst aufarbeiten, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Das wichtigste ist für ihn, über den Tellerrand zu schauen. Es gelte, von umliegenden Kurbetrieben zu lernen. Ein zentrales Werkzeug für den Erfolg sieht er in einer positiven Mund-zu-Mund-Progaganda.

Varianten für die Energiewende

Wie schafft die Stadt Bad Wurzach die Energiewende?

Alexandra Scherer sieht das größte Potenzial für die Energiewende in Photovoltaik-Anlagen. Das Problem dabei sei bisher die Energiespeicherung. „Da wird sich aber was tun. Wir sind auf einem guten Weg“, meint sie. Auch bei Biogasanlagen müsse man sich mit allen Vor- und Nachteilen auseinandersetzen.

Dass in Bad Wurzach in puncto Energiewende bereits viel richtig gemacht wird, meint Steffen Deutschenbauer. Als Bürgermeister wolle er mit Bad Wurzach Pilotprojekte angehen und eine Vorbildfunktion einnehmen. Neben der Energieerzeugung hält er auch die Einsparung für „wichtig“.

Die Energiewende „in bestem Gange“ sieht Günter Beer. Weil das Landschaftsbild in Bad Wurzach und den Ortschaften eher landschaftlich geprägt ist, gebe es reichlich Biogasanlagen, denen der 57-Jährige positive Aspekte abgewinnt. Auch Solaranlagen gibt es seiner Einschätzung nach „viele“.

Um die Energiewende zu schaffen, ist laut Joachim Schnabel derzeit keine passende Energieform in Sicht. Allerdings ist sich der 60-Jährige sicher, dass es Menschen geben wird, die eine passende Lösung erfinden werden, „die weder jemandem schadet noch viel Geld kostet“.

Für die Stadt Bad Wurzach „erst einmal zielführend“ hält Marcel Melchiors Photovoltaik-Anlagen. Er selbst wohne in einem Gebäude mit entsprechender Ausstattung. Aber auch Photovoltaik ist seiner Einschätzung nach nicht die letzte Lösung für die Energiewende. „Es wird neue Ideen geben“, meint er.

Visionen für die Stadt

Eine Vision von Marcel Melchiors ist, dass die Kernstadt und die Ortschaften wieder näher zusammenrücken und eine Gemeinschaft bilden.

Alexandra Scherer wünscht sich unter anderem, dass vorhandene Stärken in Bad Wurzach forciert werden und das „Wir-Gefühl“ weiter wächst.

Steffen Deutschenbauer will neuen Schwung ins Städtle bringen und die „enormen Chancen“, die in Bad Wurzach gegeben seien, optimal nutzen.

Günter Beer erwartet für die Stadt eine „düstere Vision“. Er sieht wegen vieler Touristen aus dem Center-Parcs-Gelände eine „Lawine“ hereinbrechen, auf die man „in keinster Weise“ vorbereitet sei.

Joachim Schnabel lobt derweil das „fantastische ökologische System“ in Bad Wurzach. Er nennt unter anderem das Ried und die Torfbahn.