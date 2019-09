Mit einem ganz besonderen Konzert wartet diesmal der Verein Nothilfe auf, das Michel Marpert (Violoncello piccolo) und Renate Marpert (Cembalo) am Sonntag, 22. September, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Gottesberg in Bad Wurzach (Gottesberg 1, am Friedhof) geben. Ihr Programm „Piccolo paradiso – die fabelhafte Welt des Violoncello piccolo“ umfasst Werke unter anderem von Bach, Telemann, Vivaldi, Rossi und Hume. Die Einnahmen aus dem Konzert kommen der Nothilfe zugute, der die Erlöse für die Restfinanzierung des sozialpädagogischen Haus mit dem Namen Oasis verwendet.

Michel Marpert war vielfältigen musikalischen Prägungen ausgesetzt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Er erhielt Violoncellounterricht in Friedberg/Hessen. Während des Studiums im seelenkundlichen Bereich kam er erstmals im Frankfurter Renaissance-Ensemble mit historisch informierter Aufführungspraxis in Berührung, mit dem er über mehrere Jahre musizierte und konzertierte. Eine längere Eskapade als Kontrabassist in der akustischen Blues-Formation Hokum Voice und als Elektrobassist der Rockgruppe Hot Matches hinterließ tiefe Eindrücke, so der Pressebericht. Über einen gesanglichen Ausflug im Figuralchor des Hessischen Rundfunks und später im Heidelberger Madrigalchor kam er erst später wieder zu seinem Instrument zurück. Er studierte zeitweise Barockvioloncello bei Christian Niedling an der Musikhochschule Trossingen und rundete seine technischen und musikalischen Kompetenzen in Projekten und Meisterkursen, unter anderem bei Charles Medlam oder Blaise Vatré und im Barockorchester der Musikhochschule unter Anton Steck ab.

Renate Marpert lernte Klavier und Orgel und studierte an der Kirchenmusikalischen Hochschule Heidelberg mit dem Abschluss des B-Diploms. Anschließend folgte ein Aufbaustudium für Cembalo bei Egino Klepper an der Musikhochschule Mannheim. Weitere Studien bei Helga Kirwald, Terence Charleston und Carsten Lorenz. Sie ist heute als Lehrerin für Klavier, Cembalo, Blockflöte und Musikalische Früherziehung sowie als Chorleiterin tätig. Die Eheleute Marpert gehören dem seit 1997 bestehenden Ensemble „Petite Reprise“ an, das seinerseits eine fundierte historisch informierte Aufführungspraxis mit einer hohen Kultur an Klanglichkeit und Emotionalität verbindet, so die Ankündigung.

Der Erlös fließt dem gemeinnützigen Nothilfe-Verein zu. Er unterstützt Menschen in finanzieller Bedrängnis. Zugleich wendet er sich Menschen in gesellschaftlichen Randgruppenbereichen zu. Ziel ist es eigenen Angaben zufolge, die Betroffenen aus ihrer akuten Krise herauszuführen und sie fit zu machen, ihr Leben wieder selbst in den Griff zu bekommen.